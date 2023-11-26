أحمد راشد يتفقد محيط محطة قطار الجيزة ومحور الفريق كمال عامر (صور)

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية الجارية بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والمنيرة الغربية والعجوزة فى إطار خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية والحضارية بمحيط تلك المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة يتفقد محيط محطة قطار الجيزة ومحور الفريق كمال عامر

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطار الجيزة ومحور الفريق كمال عامر نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والتي شدد المحافظ خلالها على رئيس حي جنوب الجيزة بسرعة تنفيذ مخطط تطوير الأكشاك بالمنطقة التجارية المواجهة للمحطة، وضم الأرصفة وطرق الخدمة والحدائق لمخطط التطوير لتحسين الصورة الجمالية بمحيطها لتوفير متنفس حضارى لخدمة أهالي المنطقة والمترددين على المحطة والمصالح الحكومية الواقعة بشارع ربيع الجيزى بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وشدد على مسئولي مدينة الجيزة بضرورة رفع كفاءة ساحات الانتظار المحيطة بمجمع الخدمات الحكومية، وموجهًا رؤساء الجهات الثلاث برصد أية حالات للتعدي على أرصفة وبلدورات المحور واتخاذ الإجراءت القانونية حيال أصحابها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب لمتابعة إستقرار حالة البيع والشراء بالسوق والوقوف علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدي التزام البائعين بالمحال والمساحات المخصصة لهم.

كما تابع المحافظ أعمال دهان واجهات العقارات بمحيط محطة قطارات صعيد مصر مؤكدًا على رؤساء أحياء العجوزة والمنيرة الغربية على ضرورة أن تتماشى الأعمال مع المستوى الحضاري والجمالي الذي أضافته المحطة للمنطقة وسرعة الإنتهاء من مخطط تطوير محيط المحطة والذى يشمل إقامة الحدائق وتزيين الجزر الوسطى وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة السكنية المقابلة للمدخل الرئيسى لها.

وحرص راشد خلال الجولة على الإستماع لمقترحات المواطنين بمحيط الأعمال موجهًا بسرعة بحثها وتنفيذ ما يخدم منها الأهداف العامة للأعمال.

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء احياء جنوب الجيزة والعجوزة والعمرانية والمنيرة الغربية ومدينة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة.