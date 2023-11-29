الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بالبحر الأحمر لاستيلائهم على مبلغ مالى من مهندس

ضبط 3 أشخاص بالبحر
ضبط 3 أشخاص بالبحر الأحمر لاستيلائهم على مبلغ مالى من مهندس

 ألقى قطاع الأمن العام، القبض على 3 أشخاص بالبحر الأحمر لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى من مهندس بعد استدراجه بزعم استبدال عملات أجنبية.
 
وكان قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر تلقى بلاغا من (مهندس ديكور- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بتضرره من مالك مغسلة سيارات - مقيم بدائرة قسم ثان الغردقة) وآخرين لقيامهم باستلام مبلغ مالى "عملات أجنبية" لتحويله للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفـى والاستيلاء على المبلغ المالى دون تحويله.

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 وبالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "أحدهم مالك المغسلة") وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبطهم وبحوزة أحدهم (المبلغ المالى المستولى عليه).

 وبمواجهتهم اعترفوا بقيام مالك المغسلة بإستدراج المجنى عليه وإيهامه بقدرة أحدهم على تحويل المبلغ المالى إلى العملة المحلية وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالى واقتسامه فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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البحر الأحمر الامن العام قطاع الأمن العام قسم شرطة ثان الغردقة مديرية أمن البحر الأحمر مغسلة سيارات

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