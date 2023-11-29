الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عامل بنهمة قتل تاجر فاكهة فى شبين القناطر

حبس عامل بالقليوبية،
حبس عامل بالقليوبية، فيتو

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عامل، له معلومات جنائية، لاتهامه بقتل تاجر فاكهة بدائرة مركز شبين القناطر، بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعيار نارى من سلاح نارى فرد خرطوش، كما أمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير للأمن العام، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال جثة تاجر فاكهة، له معلومات جنائية، بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى.

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وبسؤال شقيق المتوفي "عامل" قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم، تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيارًا ناريًا من فرد محلى كان بحوزته ما أدى لحدوث إصابة شقيقه، التى أودت بحياته، وفر هاربًا، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو عامل، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين، و3 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات ومبلغ مالى"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالى حصيلة البيع.

 

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