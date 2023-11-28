محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة للنظافة والإشغالات

قاد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة للنظافة والإشغالات لاستعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لرفع تراكمات القمامة الموجودة ورفع السيارات المتهالكة بالجزر الوسطي بالشارع وازالة التندات المخالفة وبدون ترخيص ورفع كافة المظاهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

وشارك في الحملة كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء عبد الفتاح القصاص حكمدار أمن القليوبية واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء سامح أبو الفتوح مساعد مدير أمن القليوبية والعقيد هيثم حجازي والمقدم أحمد الشعراوي مأمور قسم قليوب وعدد من ضباط المرور والأمن العام بمديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة اليوم من تطهير شارع عرابي من الإشغالات والمخالفات حيث تم رفع جميع السيارات المعطلة والمتهالكة الموجودة بالجزيرة الوسطي بطول الشارع والتحفظ عليها في الأماكن المخصصه كما تم منع انتظار السيارات أيضا بالجزر الوسطي والتنبيه علي أصحاب السيارات بالالتزام بالانتظار علي الجانب الايمن فقط ومن يخالف سيتعرض للمسائلة القانونية.

كما تمكنت الحملة أيضا من ازالة التندات المخالفة أمام المحال التجارية وازالة الأكشاك المخالفة وازالة فروشات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وعرقلة المرور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات لتحقيق الردع العام حيث أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي إشغالات بالشارع مرة أخرى للتيسير علي المواطنين والعمل على راحتهم.

وخلال حملة اليوم تم رفع أكثر 600 طن قمامة بالشارع تم نقلهم إلى المقلب الوسيط حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة بالشارع ورفع التراكمات أولا بأول مشيرا أن المحافظة تسعي جاهدة لتحسين منظومة النظافة بالمدينة من خلال تفعيل الجمع السكني لمنع تواجد القمامة بالشارع ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو.

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