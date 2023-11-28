الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة القليوبية توقع الكشف المجاني علي ١٢١٣ مواطنا خلال قافلة طبية بالعبور

مديرية الصحة بالقليوبية،
مديرية الصحة بالقليوبية، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، الكشف علي ١٢١٣ مواطنا بالمجان خلال القافلة الطبية المجانية بحي المستقبل التابع لإدارة العبور. 

تأتي تلك الخطوة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

 

وتنفيذًا لتوجيهات  الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

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وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى حي المستقبل التابع للعبور يومي الاثنين والثلاثاء  ٢٧، ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٣م  ، وتم الكشف خلالها علي ١٢١٣ مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات. 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  - الأسنان -رمد - جلدية- تنظيم أسرة).
إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

 

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