الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

دعاء المولود الجديد،
دعاء المولود الجديد، فيتو

لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدعية مخصوصة للدعاء للمولود، غير أنه كان يدعو له بالبركة؛ ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنَّهَا حَمَلَتْ بعَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، فقَالَتْ: (فَخَرَجْتُ وأَنَا مُتِمٌّ، فأتَيْتُ المَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بقُبَاءٍ، ثُمَّ أتَيْتُ به النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَوَضَعْتُهُ في حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ في فِيهِ، فَكانَ أوَّلَ شَيءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا له، وبَرَّكَ عليه، وكانَ أوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإسْلَامِ).

Advertisements


وفيما يأتي أدعية عامة للتهنئة بالمولود:

 بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. اللهم أنبته نباتا حسنا، واغرس في قلبه الإيمان. 

اللهم حسِّن أخلاقه، وطهر قلبه، وزكّي روحه، واجعله قرة عين لوالديه.

 اللهم اجعله من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقه صحبة أهل القرآن، وأكرمه بمعلم القرآن.

 اللهم بارك لوالديه ولأهله، واجعله ذرية طيبة مباركة حيث كانت، اللهم قرة عين في الدنيا والآخرة. 

اللهم اجعل له لسان صدق في الآخرين، ومكِّن له، واجعله من الذين إذا مكنت لهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. 

 

دعاء شكر الله على الرزق بمولود 

بالحمد تدوم النعم وتزيد وتُبارك، ولنا في سيدنا إبراهيم -عليه السلام- أسوة حسنة حين قال: (الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي وَهَبَ لي عَلَى الكِبَرِ إِسماعيلَ وَإِسحاقَ إِنَّ رَبّي لَسَميعُ الدُّعاءِ).

 

 ولم يرد عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أدعية مخصوصة لشكر الله -تعالى- على المولود، فللمسلم أن يحمد الله -تعالى- بأي صيغة يراها مناسبة، ومن هذه الصيغ ما يأتي: (سبحان اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ).

 

اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى. الحمد لله الذي رزقني هذا المولود، اللهم اجعله قرّة عين لنا.

 

دعاء لمن رزق بمولود أنثى

 اللهم اجعلها حصنا لوالديها من النار، وشفيعة لهم يوم القيامة. 

اللهم بارك لها في عافيتها وإيمانها، وخَلّقها بالأخلاق الحسنة وعلّمها. 

اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عين لوالديها. 

اللهم احفظها من بين يديها ومن خلفها، ووفّقها لما تحب وترضى. 

اللهم اجعلها من المسلمات المؤمنات القانتات الصادقات الذاكرات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

دعاء المولود دعاء المولود الجديد دعاء الرزق بمولود ذكر دعاء الرزق بمولود دعاء شكر الله على الرزق بمولود

الأكثر قراءة

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

البابا تواضروس يستقبل هذا المرشح الرئاسي ويتمنى له التوفيق (فيديو)

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

عقوبات خرق فترة الصمت في الانتخابات الرئاسية

ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى في الإسكندرية

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

ملامح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وهذه تفاصيل الجوائز

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية