دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدعية مخصوصة للدعاء للمولود، غير أنه كان يدعو له بالبركة؛ ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنَّهَا حَمَلَتْ بعَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، فقَالَتْ: (فَخَرَجْتُ وأَنَا مُتِمٌّ، فأتَيْتُ المَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بقُبَاءٍ، ثُمَّ أتَيْتُ به النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَوَضَعْتُهُ في حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ في فِيهِ، فَكانَ أوَّلَ شَيءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا له، وبَرَّكَ عليه، وكانَ أوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإسْلَامِ).

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وفيما يأتي أدعية عامة للتهنئة بالمولود:

بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. اللهم أنبته نباتا حسنا، واغرس في قلبه الإيمان.

اللهم حسِّن أخلاقه، وطهر قلبه، وزكّي روحه، واجعله قرة عين لوالديه.

اللهم اجعله من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقه صحبة أهل القرآن، وأكرمه بمعلم القرآن.

اللهم بارك لوالديه ولأهله، واجعله ذرية طيبة مباركة حيث كانت، اللهم قرة عين في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل له لسان صدق في الآخرين، ومكِّن له، واجعله من الذين إذا مكنت لهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.

دعاء شكر الله على الرزق بمولود

بالحمد تدوم النعم وتزيد وتُبارك، ولنا في سيدنا إبراهيم -عليه السلام- أسوة حسنة حين قال: (الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي وَهَبَ لي عَلَى الكِبَرِ إِسماعيلَ وَإِسحاقَ إِنَّ رَبّي لَسَميعُ الدُّعاءِ).

ولم يرد عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أدعية مخصوصة لشكر الله -تعالى- على المولود، فللمسلم أن يحمد الله -تعالى- بأي صيغة يراها مناسبة، ومن هذه الصيغ ما يأتي: (سبحان اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ).

اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى. الحمد لله الذي رزقني هذا المولود، اللهم اجعله قرّة عين لنا.

دعاء لمن رزق بمولود أنثى

اللهم اجعلها حصنا لوالديها من النار، وشفيعة لهم يوم القيامة.

اللهم بارك لها في عافيتها وإيمانها، وخَلّقها بالأخلاق الحسنة وعلّمها.

اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عين لوالديها.

اللهم احفظها من بين يديها ومن خلفها، ووفّقها لما تحب وترضى.

اللهم اجعلها من المسلمات المؤمنات القانتات الصادقات الذاكرات.