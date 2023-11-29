اليهودي الناجي من المحرقة غابور ماتي يبكي لأجل غزة، ويطالب الاحتلال بإعادة الأرض للفلسطينيين

غزة الآن، تصدر اسم الطبيب والكاتب اليهودي الشهير الدكتور غابور ماتي، الناجي من محرقة الهولوكوست، تريند مصر والعالم العربي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، وذلك بعد مطالبته للمذيع البريطاني بيرس مورجان، بزيارة غزة لفهم حجم معاناة أهلها.

غابور ماتي يطالب بإعادة الأرض للفلسطينيين

وعن غزة الآن، وصف غابور ماتي نفسه بأنه صهيوني، لكنه طالب بإعادة الأرض إلي الفلسطينيين أهلها، قائلًا: "بيرس عليك أن تذهب إلى غزة لترى ذلك بنفسك كما فعلت أنا وسوف تبكي كل يوم لمدة أسبوعين من هول ما ستراه، على الرغم من أني كنت صهيونيًا إلا أني مؤمن الآن أنه يجب إعادة الأرض إلى الفلسطينيين، هذا الظلم لا يمكن أن يستمر طويلًا".

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غابور ماتي يبكي لأجل غزة، فيتو

وأثارت مطالب غابور ماتي تفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن حديث ماتي مع بيرس مورجان اعتراف وشهادة قوية في صالح القضية الفلسطينية، وأنه يجب توصيل حديث ماتي للعالم ليعرف عدالة القضية الفلسطينية.

الصهيوني السابق غابور ماتي يدعم الشعب الفلسطيني

في البداية قال بيرس موجان عن لقائه والدكتور غابور ماتي: "أنضم الطبيب والمؤلف وخبير الصدمات الدكتور غابور ماتي لمناقشة النزاع والصراع المستمر في غزة بين إسرائيل وحماس وفلسطين. كما أجروا مناقشة مفتوحة حول سبب دعم الصهيوني السابق غابور الآن لشعب فلسطين في هذا الصراع التاريخي حتى مع وجوده في عائلة يهودية وكونه أحد الناجين من المحرقة، وكيف يبدو مستقبل هذا الصراع وكيف يمكننا التوصل إلى حل سلمي."

"This cannot go on."



Holocaust survivor Dr Gabor Maté tells Piers Morgan although he "used to be a Zionist" he now believes land should be returned to Palestine.@DrGaborMate | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/ziM8lxW7TN — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 28, 2023



وعلق حسام يوسف قائلًا: "وشهد شاهد من أهلها، قال الدكتور غابور ماتي، الناجي من المحرقة، لبيرس مورغان، "إنه على الرغم من أنه "كان صهيونيًا" إلا أنه يعتقد الآن أنه يجب إعادة الأرض إلى فلسطين.!! غابور ماتي، طبيب النفس العالمي والناجي من الهولوكوست: لا شيء يبرر العنف ضد الفلسطينيين".

الدكتور غابور ماتي الناجي من المحرقة

ورد أحمد الطيار قائلًا: " قال الدكتور غابور ماتي، الناجي من المحرقة، لبيرس مورجان، "إنه على الرغم من أنه "كان صهيونيًا" إلا أنه يعتقد الآن أنه يجب إعادة الأرض إلى فلسطين.!"

لدكتور غابور ماتي الناجي من محرقة الهولوكوست، فيتو

أما وائل الغفاري فقال: "الكاتب اليهودي الشهير الدكتور غابور ماتي الناجي من محرقة الهولوكوست يطلب من المذيع بيرس مورغان زيارة غزة لفهم حجم معاناة أهلها ويقول: "بيرس عليك أن تذهب إلى هناك لترى ذلك بنفسك كما فعلت أنا وسوف تبكي كل يوم لمدة أسبوعين من هول ما ستراه، على الرغم من أني كنت صهيونيًا إلا أني مؤمن الآن أنه يجب إعادة الأرض إلى الفلسطينيين، هذا الظلم لا يمكن أن يستمر طويلًا"

وقال محمد العوضي "عاجل من الضروري توصيل كلام غابور ماتي وتصريحاته للمدافعين عن الصهاينة لعلهم يرجعون إلى إنسانيتهم التي تنازلوا عنها وباعوها في أسواق النخاسة السياسية"

أما كريم أوتجر فقال: " شهادة حق للتاريخ."

غابور ماتي يدعو بيرس مورغان لزيارة غزة

وعلقت فيفو حاشدي قائلة: "من بعد ٧ أكتوبر لم تعد القصة هنا وهناك، هم ونحن، رغم أن هذا هو الأصل، لكنها أصبحت قضية أمة واحدة، جسد واحد، اذا تألموا تألمنا، وإذا بكوا بكينا، وإذا خرجوا لاستقبال أولادهم وبناتهم بكينا معهم وفرحنا.. آمنّا بالله الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة!"

غابور ماتي يطالب بيرس مورجان لزيارة غزة، فيتو

وقال محسن أحمد: "الكاتب اليهودي البارز غابور ماتي الناجي من الهولوكوست،يدعو المذيع بيرس مورغان لزيارة غزة لفهم معاناة أهلها عليك أن تذهب هناك لترى الحقيقة بنفسك، ستبكي لأسبوعين. على الرغم من كوني صهيونيا سابقًا إلا أنني الآن أؤمن بأن الأرض يجب أن تعود للفلسطينيين هذا الظلم لايمكن أن يستمر طويلًا".

أما كفاح صقر فعلق قائلًا: "إن كنت لا تستطيع رفع الظلم فأخبر الجميع عالأقل عنه.. الصحفي اليهودي غابور ماتي يطلب من المذيع بيرس مورجان الذهاب إلى غزه ويقول له سترى وتبكي اكثر من مشاهده المعاناه أنا ذهبت وبكيت ولم أتحمل".



جدير بالذكر أن الدكتور غابور ماتي، ولد في عام 1944، هو طبيب نفسي مجري كندي ومؤلف لديه اهتمام بممارسة الأسرة واهتمام خاص بتنمية الطفولة والصدمات، وتأثيراتها المحتملة مدى الحياة على الصحة البدنية والعقلية.

ولد غابور ماتي في بودابست، في المجر عام 1944، وشهد محرقة الهولوكوست، وكان الناجي الوحيد منها، لكنه ذكر أن أجداده لأمه في مخيم الإبادة النازي "أوشفيتز" راحوا فيها عندما كان عمره خمسة أشهر. واختفت عمته خلال الحرب، هاجر مع عائلته إلى كندا في عام 1956.