مندوب مصر بالأمم المتحدة يكشف الضامن الوحيد لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين

أخبار غزة الآن، طالب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، بإغاثة المدنيين الفلسطينيين في غزة، حيث طالت معاناتهم من سياسات الحصار والتجويع والتشريد، وهو ما يتطلب سماح إسرائيل بانسياب المساعدات الإنسانية دون عائق عبر المعابر الحدودية كافة إلى قطاع غزة.

دور الأمم المتحدة

وأضاف في كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب أن تضطلع الأمم المتحدة بكامل مسؤولياتها في هذا الصدد"، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في حق الشعب الفلسطيني ليست ظاهرة حديثة، حيث يرسم تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف صورة قاتمة لهذه الانتهاكات.

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الغارات الإسرائيلية

وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن التقرير تناول الغارات الإسرائيلية المكثفة في الضفة الغربية والازدياد المطرد في ضم الأراضي الفلسطينية بصورة غير مشروعة وبناء المستوطنات غير المشروعة، بالإضافة إلى الهجمات الوحشية من جانب المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين والتي بلغت 849 هجوما.



إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وأكد: الضامن الوحيد لكبح جماح الانتهاكات الإسرائيلية ما هو إلا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967م، تنفيذا لمقررات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعددة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية