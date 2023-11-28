الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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سياسة

مشيرة خطاب: الرأي العام العالمي يتحول ضد إسرائيل

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة، قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن حكمة التعامل مع القضية الفلسطينية أدت إلى تحول كبير وغير مسبوق في الرأي العام الدولي لصالح حقوق شعب فلسطين.

وأوضحت مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية، نجح في إجراء حوار متعمق مع شباب الجامعات حول حقوق الإنسان من خلال عقد عدة لقاءات مع شباب الجامعات والاستماع لوجهة نظر ما يزيد عن 7500 شاب وشابة، وهم الآن أكثر خبرة بحقوق الإنسان وأكثر حماسة لتنفيذها وعلى أتم الاستعداد للعمل في مجال حقوق الإنسان والبدء بأنفسهم باعتبارهم سفراء حقوق الإنسان لدى جامعاتهم ومجتمعاتهم.

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العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وثمنت السفيرة مشيرة خطاب دور الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في الأحداث الجارية في غزة ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات جسيمة واستخدام مفرط للقوة وتهجير قسري للمواطنين في مخالفات صارخة من سلطة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح كما يتعرض لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وقالت إن الرأي العام العالمي يتحول ضد إسرائيل.

غزة الآن، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن شخصين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم دير عمار غرب رام الله بالضفة الغربية.

من جهتها ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأضافت عبر تليجرام أن الجيش اقتحم أيضا بلدة بير الباشا جنوب جنين.

وفي وقت سابق من ليل الإثنين-الثلاثاء قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شابًا قُتل متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية أصابت شابًا بالرصاص خلال مواجهات في محيط سجن عوفر غرب رام الله.

 

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