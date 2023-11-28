الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اقتحام مدينة جنين، اشتباكات طاحنة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال (فيديو)

مخيم جنين، فيتو
مخيم جنين، فيتو

رصدت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد للاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية وقوات الاحتلال في مدينة جنين.

 

اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

وأصيب شاب فلسطيني وطفل برصاص القوات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن شابا وطفلا أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية في القدم واليد، وجرى نقلهما إلى المستشفى، في الوقت الذي أعاقت فيه القوات عمل مركبات الإسعاف، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال شابين-لم تعرف هويتهما بعد-.

 

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إطلاق قنابل الصوت والغاز السام بمدينة جنين

وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في عدة أحياء، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى "الرازي".


وكانت قوات كبيرة من جيش ترافقها جرافات، قد اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة.

وبحسب وكالة " وفا الفلسطينية "  أن القوات الإسرائيلية تمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، وفي محيط المستشفى، وأطراف مخيم جنين، وداهمت أحياء "خلة الصوحة" و"الزهراء" و"الهدف" و"الجابريات" وضاحية صباح الخير، وحاصرت منزلا في حي الهدف، وسط تحليق مكثفة للطائرات المسيرة.


وقال مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، إن القوات الإسرائيلية فتشت مركبات الطواقم والموظفين، ونشرت فرقة مشاة أمام غرفة الطوارئ وفي ساحة المستشفى.

 

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الجيش في عدة أماكن في مدينة جنين.

قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات داخل مخيم جنين

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