الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إيلون ماسك يرد على دعوة حركة حماس لزيارة قطاع غزة

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

غزة الآن، رفض الملياردير إيلون ماسك زيارة قطاع غزة بسبب خطورة الوضع هناك، وذلك عقب دعوة حركة "حماس" له لزيارة القطاع.

ورد ماسك على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرج على موقع "إكس" ("تويتر" سابقًا)، ذكر فيه أن "حماس" دعت ماسك لزيارة قطاع غزة.

وكتب ماسك ردًّا على المنشور: "يبدو أن الوضع خطر هناك بعض الشيء الآن، لكنني على ثقة بأن غزة مزدهرة على المدى الطويل ستكون أمرًا جيدًا لجميع الأطراف".

وفي وقت سابق زار إيلون ماسك إسرائيل يوم 27 نوفمبر، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج.

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وزار ماسك كيبوتس كفار عزة الذي تعرض لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث اتفق مع رأي نتنياهو بأنه لا يوجد خيار آخر لدى إسرائيل إلا القضاء على "حماس"، وأعرب عن رغبته في مساعدة إسرائيل في نزع السلاح وإزالة التطرف من قطاع غزة بعد النزاع.

وقام ماسك بزيارته لإسرائيل بعد اتهامات له بمعاداة السامية بعد رده المثير للجدل على أحد المنشورات على موقع "إكس" حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

تشغيل نظام ستارلينك في غزة

وفي وقت سابق كان إيلون ماسك أعلن عن استعداده لتشغيل نظام ستارلينك في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت هناك، ولكن للجهات والمؤسسات الأممية فقط.

وكان نتنياهو التقى مع ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر الماضي وحثه على "تحقيق التوازن" بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

ورد ماسك بالقول: إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروج للكراهية والصراع"، مكررًا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لن تروج لخطاب الكراهية.

حماس تدعو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة

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