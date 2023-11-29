أسباب إصابة الرضع بالإمساك، وطرق علاجه بالمنزل

الإمساك يجعل من الصعب على الطفل أن يتبرز، وغالبًا ما يكون السبب هو نظامهم الغذائي ويسهل علاجه في المنزل.

أعراض الإمساك

يمكن أن تشمل أعراض الإمساك لدى الطفل ما يلي:

التبرز أقل من 3 مرات في الأسبوع.

الامساك عند الرضع، فيتو

صعوبة في التبرز، ويكون البراز أكبر من المعتاد.

براز جاف أو صلب أو متكتل أو يشبه الكريات.

رائحة كريهة للغازات والبراز بشكل غير عادي.

قد يكون الطفل أقل جوعًا من المعتاد.

قد تبدو بطنهم صلبة.

يمكن أن تشمل العلامات الأخرى للإمساك أن الطفل يفتقر إلى الطاقة ويكون غاضبًا بعض الشيء.

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كم مرة يجب أن يتبرز الطفل؟

نظرًا لأن حليب الثدي هو ملين طبيعي، فإن الطفل الذي يتراوح عمره بين 4 أيام و6 أسابيع ويرضع بشكل جيد يجب أن يخرج برازًا أصفر اللون على الأقل يوميًا، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

إذا لم يتبرز طفلك خلال الـ 24 إلى 48 ساعة الماضية، يجب زيارة الطبيب لأن هذا قد يعني أنه لا يحصل على ما يكفي من الحليب.

في البداية، سيخرج طفلك برازًا أسود اللون يشبه القطران يسمى العقي، وبحلول اليوم الثالث، يجب أن يتغير هذا إلى براز أخف وزنًا وفضفاضًا وذو لون أخضر.

وقد يتبرز الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية بعمر 6 أسابيع أو أكثر بشكل أقل، وسوف تعتادين بسرعة على حركات أمعاء طفلك، لذا ستتمكنين من معرفة ما هو طبيعي بالنسبة له.

أسباب الإمساك

التغيير في النظام الغذائي

من الشائع جدًا أن يصاب الطفل بالإمساك عندما يبدأ بتناول حليب الأطفال الأول، وهو أصعب في الهضم من حليب الثدي، أو تناول الأطعمة المصنعة، وذلك فقط لأن أجسامهم تتعلم كيفية التعامل مع هضم الأشياء الجديدة.

الجفاف

يمكن أن يكون سبب الإمساك نقص السوائل.

هناك أسباب مختلفة لعدم حصول الطفل على كمية كافية من السوائل:

قد يكونون في مرحلة التسنين ويجدون الأمر غير مريح.

المرض – مثل البرد أو التهاب الحلق أو الأذن، على سبيل المثال.

إذا كانوا أكبر سنًا، فقد لا يشربون ما يكفي من السوائل مع طعامهم.

قد يؤدي نقص السوائل إلى جعل براز الطفل أكثر صعوبة في إخراجه.

نقص الألياف

عند الأطفال الأكبر سنًا، يمكن أن يحدث الإمساك بسبب عدم الحصول على ما يكفي من الألياف (مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب) في نظامهم الغذائي.

نصائح لعلاج الإمساك

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تخفيف الإمساك في المنزل:

الإمساك عند الرضع، فيتو

اجعل الطفل يستلقي على الأرض وحرك ساقيه بلطف كما لو كان يركب دراجة - يمكن أن يساعد ذلك في تحريك الأمعاء.

إذا كان طفلك سعيدًا بالاستلقاء، قومي بتدليك بطنه بلطف.

إذا كان طفلك يتناول أيضًا الحليب الاصطناعي، فحاولي إعطائه كمية إضافية من الماء بين بعض الرضعات.

إذا كان طفلك يتناول الأطعمة الصلبة، تأكدي من حصوله على ما يكفي من الألياف – التفاح والكمثرى والخوخ مفيدة بشكل خاص للإمساك.

قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تتمكن من التحرك مرة أخرى، ولكن إذا لم تتحسن الأمور، فتحدث إلى الطبيب العام.

قد يصف لك طبيبك العام دواءً ملينًا، أو قد يرغب في التأكد من عدم وجود أي حالة طبية كامنة.