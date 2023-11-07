أعراض الالتهاب الرئوي وطرق العلاج (صور وفيديو)

مرض الإلتهاب الرئوي من الأمراض التنفسية يمكن أن يصيب الأطفال والكبار ويمثل خطورة على الرضع وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وقال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن مرض الالتهاب الرئوي يحدث في أنسجة الرئتين ويسبب أنواعا متعددة من الالتهاب الرئوي منه التهاب رئوي فيروسي أو بكتيري أو التهاب تسببه فطريات.

الالتهاب الرئوي

علاج الالتهاب الرئوي

وأشار لــ"فيتو " أنه يختلف علاج الالتهاب الرئوي حسب نوعه لافتا الى ان أعراض الالتهاب الرئوي تشمل السعال والنهجان وآلام الجسم وارتفاع شديد في درجة الحرارة

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وأوضح ان اى مريض يعانى من اعراض الالتهاب الرئوي يتوجه لأقرب مستشفي صدر يتم اجراء الاشعة اللازمة وتصنيف الحالة حسب حدتها واذا كان المرض بدرجة بسيطة يعالج في المنزل او إذا كان التهاب رئوي متوسط يعالج في الاقسام الداخلية بالمستشفي او التهاب رئوي شديد يحتاج الى حجز في الرعاية المركزة.

طرق الوقاية من الإلتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي

وأكد أن طرق علاج الالتهاب الرئوي تشمل اذا كان التهاب بكتيري يعالج بالمضادات الحيوية او يعالج بمضادات الفيروسات اذا كان التهاب فيروسي، وعند تفاقم الحالة يمكن ان تحتاج إلى اكسيجين

وشدد على ضرورة اتباع طرق الوقاية من خلال أخذ الاجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة عند السعال لمنع انتشار العدوي للاخرين والتباعد الاجتماعي.

فيما وجه الدكتور وجدي أمين، مديرعام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، نصائح للحماية من أمراض الجهاز التنفسي تزامنًا مع قرب موسم الشتاء خاصة أنه تزيد معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية ونزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء سواء للكبار أو الأطفال.

تناول التطعيمات المناسبة في موسم الشتاء

وقال مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية لــ"فيتو" إن الجهاز التنفسي هو البوابة الرئيسية للجسم ويمكن تجنب الإصابة بالأمراض من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي باستمرار وتناول التطعيمات المناسبة في موسم الشتاء.

وكشف الدكتور وجدي أمين عن طبيعة مرض تليف الرئة، مشيرًا إلى أن له أنواع متعددة وأشهر هذه الأنواع غير معروف أسباب الإصابة به.

وأشار لــ"فيتو" أنه يتم تشخيص الإصابة بتليف الرئة من خلال الأعراض التي تظهر على المريض والتي من أهمها النهجان، ومهما يحصل المريض على أدوية لا يختفي النهجان.

وأوضح أن يمكن التفرقة بين الإصابة بتليف الرئة والحساسية والالتهاب الرئوي من خلال الأشعة المقطعية بجانب أخذ عينة من نسيج الرئة للتأكد من تليف الرئة وسبب حدوث التليف، ويتم دراسة الحالة إذا كان ممن يقومون بتربية طيور أو حمام لأنهم من مسببات تليف الرئة أو إذا كانت الحالات تتعرض للكيماويات أم لا، مع أخذ التاريخ المرضي.

وأشار إلى أنه يتم علاج تليف الرئة من خلال تناول أدوية مضادة للتليف وبعد تشخيص الإصابة يتم التأكد إن كانت حالة الإصابة بسيطة أم شديدة، ويتم وضع البروتوكول العلاجي حسب نوع الحالة وبعض الحالات تأخذ الأكسيجين لفترات أو بصورة دائمة.

