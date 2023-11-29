للراغبين في الإقلاع عن التدخين، أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم

عندما يبدأ النيكوتين في مغادرة الجسم، يمكن أن تحدث آثار انسحاب جسدية ونفسية، وقد يرغب الشخص في تناول المزيد من النيكوتين ويعاني من تغيرات في المزاج والتهيج، من بين أعراض أخرى.

التوقف على التدخين، فيتو

النيكوتين هو المادة المسببة للإدمان الموجودة في منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر والسيجار، وهي مادة كيميائية يمكن أن تؤثر على وظائف دماغ الشخص.

وبمجرد أن يتكيف الجسم مع تناول النيكوتين بانتظام، قد يكون من الصعب الإقلاع عن التدخين بسبب الأعراض غير المريحة لانسحاب النيكوتين.

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وتصل أعراض الانسحاب عادةً إلى ذروتها بعد بضعة أيام ثم تنخفض على مدار بضعة أسابيع بعد هذا الوقت، يطرد الجسم معظم النيكوتين، وتكون آثار الانسحاب نفسية بشكل رئيسي، ويمكن أن يساعد فهم أعراض انسحاب النيكوتين الأشخاص على التحكم أثناء الإقلاع عن التدخين.

تأثير النيكوتين على الجسم

عندما يستخدم شخص ما أحد منتجات النيكوتين، مثل السجائر، فإن جسمه يمتص النيكوتين من خلال بطانة الأنف والفم والرئتين ومن هذه المواقع يدخل إلى مجرى الدم.

عندما يصل النيكوتين إلى الدماغ، فإنه ينشط المناطق المسؤولة عن مشاعر المتعة والمكافأة، كما أنه يعزز مستويات مادة كيميائية تسمى الدوبامين.

ويؤثر النيكوتين أيضًا على مناطق في الدماغ تلعب دورًا في:

عمليه التنفس

الذاكرة

الشهية

معدل ضربات القلب

يؤدي استخدام النيكوتين لفترة طويلة إلى تغيرات في توازن الرسائل الكيميائية في الدماغ.

عندما يتوقف الشخص عن استخدام النيكوتين بسرعة، فإنه يخل بهذا التوازن الكيميائي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعرض الشخص لآثار جانبية جسدية ونفسية، مثل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وانخفاض الحالة المزاجية.

يصف الخبراء هذا الخلل في المواد الكيميائية في الدماغ بأنه إدمان النيكوتين، وهو جزء من السبب الذي يجعل الناس يجدون صعوبة كبيرة في تقليل التدخين أو الإقلاع عنه.

أعراض انسحاب النيكوتين

تستمر الآثار الجانبية الجسدية لبضعة أيام فقط بينما يغادر النيكوتين الجسم، لكن الآثار الجانبية النفسية يمكن أن تستمر لفترة أطول.

على الرغم من أن الانسحاب من النيكوتين قد يبدو مزعجًا، إلا أنه في معظم الأحيان ليس له أي مخاطر صحية مرتبطة به ومع ذلك، إذا واجه الشخص تغيرات كبيرة في ضغط الدم، فقد يؤثر ذلك على صحة قلبه.

وتشمل الأعراض النفسية لانسحاب النيكوتين ما يلي:

رغبة قوية أو شغف للنيكوتين

التهيج أو الإحباط

مزاج سيء

صعوبة في التركيز

قلق

تقلب المزاج

قد يعاني الأشخاص أيضًا من الأعراض الجسدية التالية لانسحاب النيكوتين:

الصداع

التعرق

الأرق

الارتعاش

صعوبة النوم

الاستيقاظ في الليل

زيادة الشهية

المغص

مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك.

الجدول الزمني للانسحاب من النيكوتين

سيكون لكل شخص تجربة مختلفة مع انسحاب النيكوتين، ويعاني بعض الأفراد من أعراض خفيفة فقط لبضعة أيام، في حين قد يعاني البعض الآخر من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والأعراض التي تستمر عدة أسابيع.

وتظهر أعراض الانسحاب بعد 4 إلى 24 ساعة من قيام الشخص بتدخين سيجارته الأخيرة، وتبلغ الأعراض ذروتها بعد حوالي 3 أيام من الإقلاع عن التدخين ثم تهدأ تدريجيًا خلال الأسابيع 3-4 التالية.

بعد حوالي ساعتين من تدخين السيجارة، يكون الجسم قد تخلص من حوالي نصف كمية النيكوتين وينخفض ​​المستوى تدريجيًا خلال الأيام القليلة التالية حتى لا يعود بإمكانه التأثير على الجسم.

إلى جانب أعراض الانسحاب، يبدأ الأشخاص أيضًا في ملاحظة تغيرات إيجابية. وقد تتضمن:

تحسين حاسة الشم والتذوق

سعال أقل

سهولة التنفس، خاصة عند ممارسة الرياضة

العلاج ببدائل النيكوتين

العلاج ببدائل النيكوتين (NRT) هو مصطلح شامل للمنتجات التي تعتبر بدائل للتبغ وتحتوي على كميات أقل من النيكوتين، ويشملوا:

علكة

أجهزة الاستنشاق

بخاخات الأنف أو الفم

لا يوجد نوع واحد أفضل بالضرورة من نوع آخر ومع ذلك، فإن الجمع بين أنواع مختلفة من العلاج ببدائل النيكوتين يمكن أن يكون له تأثير أقوى من طريقة واحدة فقط.

الاقلاع عن التدخين، فيتو

وجدت الأبحاث أن استخدام العلاج ببدائل النيكوتين يمكن أن يزيد من فرصة الإقلاع عن التدخين بنسبة 50-60% بحسب موقع "Medical news today" ويمكن لأي شخص استخدام العلاج ببدائل النيكوتين لتقليل جرعة النيكوتين تدريجيًا حتى لا يعود بحاجة إلى استخدامه.

وعلى الرغم من أن العلاج ببدائل النيكوتين ينتج عنه آثار جانبية، إلا أنه عادةً ما يكون التحكم فيه أسهل من أعراض انسحاب النيكوتين بدون العلاج ببدائل النيكوتين، تشمل الآثار الجانبية المحتملة للعلاج ببدائل النيكوتين ما يلي:

غثيان

دوخة

أرق

الصداع

عدم ارتياح في البطن