هل يسبب مرض كرون العقم لدى السيدات، وما أعراضه؟

مرض كرون هو حالة مزمنة أو طويلة الأمد تسبب التهابًا في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يسبب مرض كرون ألمًا شديدًا وأعراضًا أخرى، لكن الأدوية يمكن أن تساعد في التحكم فيهم.

وتشمل أعراض مرض كرون القرحات المعوية وعدم الراحة والألم، وعلى الرغم من أنه يبدأ عادةً في مرحلة الطفولة أو مرحلة البلوغ المبكر، إلا أن مرض كرون يمكن أن يتطور في أي عمر.

مرض كرون، فيتو

ويعد مرض كرون واحدًا من مجموعة من الأمراض المعروفة باسم مرض التهاب الأمعاء (IBD)، ويعد التهاب القولون التقرحي نوعًا آخر من أمراض التهاب الأمعاء.

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مرض كرون هو حالة التهابية ناجمة عن المناعة الذاتية وهذا يعني أن الجهاز المناعي يهاجم خلايا الجسم عن طريق الخطأ، معتقدًا أنها ضارة في حين أنها ليست كذلك.

ويمكن أن يؤثر مرض كرون في أي جزء من الجهاز الهضمي، من الفم إلى فتحة الشرج وتشمل الأعراض بشكل رئيسي الجهاز المعوي، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الجلد والمفاصل والعظام والعينين والكلى والكبد.

أنواع مرض كرون

توجد خمسة أنواع من مرض كرون، وفقًا لمؤسسة كرون والتهاب القولون، وهم:

التهاب اللفائفي والقولون: النوع الأكثر شيوعًا، ويؤثر على نهاية الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، أو القولون.

التهاب اللفائفي: يصيب فقط اللفائفي، أو الأمعاء الدقيقة.

مرض كرون المعدي الإثنا عشري: ويصيب المعدة والاثني عشر، وهو بداية الأمعاء الدقيقة.

التهاب الصائم: يسبب التهابًا في الصائم، وهو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

التهاب القولون كرون: ويؤثر هذا على القولون فقط.

تتراوح الأعراض من القيء إلى نزيف المستقيم وتعتمد إلى حد ما على النوع.

أعراض كرون

تختلف أعراض مرض كرون، اعتمادًا على الجزء الذي يصيب القناة الهضمية، وغالبًا ما تتضمن ما يلي:

الألم: يختلف مستوى الألم من شخص لآخر ويعتمد على مكان الالتهاب في الأمعاء، ويميل الناس إلى الشعور بالألم في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

تقرحات في القناة الهضمية: هذه هي المناطق الخام التي قد تنزف، وإذا حدث هذا فقد يجد الشخص دمًا في برازه.

تقرحات الفم: هذه هي الأعراض الشائعة لمرض كرون.

الإسهال: يمكن أن يتراوح هذا من خفيف إلى شديد، وقد يكون هناك مخاط أو دم أو صديد، وقد يشعر الشخص أيضًا بالحاجة إلى التبرز ولكنه لا يجد شيئًا يخرج.

التعب: غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بمرض كرون بالتعب الشديد، وقد يصابون بالحمى.

تغير الشهية: في بعض الأحيان، قد يعاني الشخص من فقدان الشهية.

فقدان الوزن: يمكن أن ينتج هذا عن فقدان الشهية.

فقر الدم: يمكن أن يؤدي فقدان الدم إلى فقر الدم.

نزيف المستقيم والشقوق الشرجية: يصبح جلد فتحة الشرج متشققًا، مما يؤدي إلى الألم والنزيف.

أثناء اشتداد أعراض مرض كرون، قد يصاب الشخص أيضًا بما يلي:

التهاب المفاصل

التهاب القزحية

طفح جلدي والتهاب

التهاب الكبد أو القناة الصفراوية

تأخر النمو أو التطور الجنسي عند الأطفال

الأعراض عند الإناث

حوالي نصف الإناث المصابات بمرض كرون يصابن به قبل سن 35 عامًا وفقًا لموقع "Webmd" الطبي، ويمكن أن يكون له بعض الأعراض المحددة لدى الإناث، مثل:

عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب التأثيرات على وظيفة الهرمونات

نقص الحديد، حيث يؤثر مرض كرون على امتصاص العناصر الغذائية ويمكن أن يؤدي إلى نزيف معوي

ألم أثناء العلاقة الحميمة، إذا كانت الأعراض تؤثر على المناطق القريبة من فتحة الشرج أو المهبل

لا يبدو أن مرض كرون يؤثر على الخصوبة، ولكن تشير الأبحاث إلى أنه من الصعب الحمل عندما يكون المرض نشطًا وبعد الجراحة.

مرض كرون، فيتو

إن الإصابة بمرض التهاب الأمعاء (IBD)، مثل مرض كرون، لا يمنع الشخص من الحمل ومع ذلك، فإن الشخص المصاب بهذا المرض يكون أكثر عرضة لما يلي:

ولادة مبكرة

بحاجة إلى ولادة قيصرية

ولادة طفل منخفض الوزن عند الولادة

الأسباب

ليس من الواضح ما الذي يسبب مرض كرون، ويشير الخبراء الموثوق بهم إلى أنه قد ينجم عن رد فعل غير طبيعي للجهاز المناعي، إلا أنهم لا يعرفون ما إذا كان رد الفعل هذا يسبب المرض أم أنه ينتج عنه.

تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر الالتهاب ما يلي:

عوامل وراثية

الجهاز المناعي للشخص

العوامل البيئية

وقد تلعب البكتيريا أو الفيروسات دورًا أيضًا على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين بكتيريا الإشريكية القولونية ومرض كرون.

يعد التدخين عامل خطر آخر.