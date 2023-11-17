علاج عسر الهضم، بالابتعاد عن التدخين والتوتر والأكلات الدسمة

علاج عسر الهضم، عسر الهضم من مشكلات الجهاز الهضمى المزعجة التي تسبب أعراض عديدة وعدم الراحة للمريض.

وعلاج عسر الهضم، سهل وبسيط بشرط المواظبة عليه لسرعة فترة العلاج، ويحري المريض على ذلك للتخلص من الأعراض المزعجة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن سوء الهضم أو عسر الهضم، أو ما يعرف أيضا باضطراب المعدة، هو مصطلح عام يصف عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، ولا يعتبر سوء الهضم مرضًا، ولكن له بعض الأعراض التي يعاني منها المريض، بما في ذلك ألم البطن، والشعور الامتلاء بعد البدء في تناول الطعام مباشرة.

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أعراض عسر الهضم

وأضاف العوضي، أن من أعراض عسر الهضم:-

امتلاء مبكر أثناء وجبة الطعام، فلن يتناول المريض الكثير من وجبته، ولكن يشعر بالامتلاء.

الامتلاء الغير مريح بعد تناول الطعام، ويستمر الامتلاء أطول مما يجب.

عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، حيث يشعر المريض بألم بسيط إلى شديد في المنطقة الواقعة بين الجزء السفلي من عظمة الصدر، والسرة.

حرقة في الجزء العلوي من البطن، فقد يشعر المريض بإحساس حرارة، أو حرقة غير مريحة بين الجزء السفلي من عظمة الصدر، والسرة.

انتفاخ في الجزء العلوي من البطن، فقد يشعر المريض بإحساس ضيق غير مريح.

الغثيان، والشعور بالتقيؤ.

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أسباب عسر الهضم

وتابع أن هناك أسباب عديدة وتؤدى إلى الإصابة بعسر الهضم ومنها أسباب مرضية وأخرى غير مرضية، منها:-

الإكثار من الطعام.

الأكل السريع.

الأطعمة الغنية بالدهون أو الشحوم.

كثرة التوابل في الطعام.

كثرة تناول الكافيين.

كثرة تناول الشيكولاته.

كثرة تناول المشروبات الغازية.

التدخين.

العصبية

المعاناة النفسية، أو الشدة النفسية أو التعب.

الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية وبعض الأدوية المسكنة للألم.

التهاب البنكرياس.

قرحة المعدة.

حصوات المرارة

سرطان المعدة.

الحمل.

عدوى المعدة والتسمم الغذائي.

الارتجاع المعدي المريئي.

علاج عسر الهضم

وأوضح الدكتور محمد العوضي، أن هناك العديد من النصائح التى تساعد فى علاج عسر الهضم، منها:-

الالتزام بمواعيد الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج والالتزام بالتعليمات.

عدم تناول وجبات كبيرة وثقيلة والاستعاضة عن ذلك بوجبات خفيفة وصغيرة الكمية.

عدم تناول الطعام والشراب معا.

الحرص على أن يفصل بين تناول الطعام والفاكهة أو الحلويات بوقت كافٍ لا يقل عن ساعتين، وللأسف إن الكثير من الأشخاص يتناولون الأطعمة الدسمة ويتلو ذلك تناول الحلويات أو الفواكه مما يسبب إرباكًا للمعدة والإصابة بعسر الهضم.

كلما تناولنا غذاء متوازن كمًا ونوعًا كان الطعام أسهل هضمًا، ولهذا يجب أن يكون الطعام طبيعيًا قدر ما نستطيع بعيدًا عن التسبيك والتحمير والقلي، كما يجب أن نبتعد عن قدح الزبد أو الزيت ونستعملهما دون التعرض للحرارة وبالقدر المسموح به، والأفضل استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت السمسم.

ارتداء الألبسة المريحة وعدم ارتداء الألبسة الضيقة.

التقليل من إضافة الحمض للطعام.

عدم تناول المشروبات المنبهة كالشاي والقهوة بعد الطعام أو معه.

تجنب التدخين وعدم الاستلقاء أو النوم بعد تناول الطعام، وإذا كان لابد من القيام بذلك ينصح بالمحافظة على أن يكون الجسم مرتفعًا عن الأعلى.

التخلص من الوزن الزائد.

عدم تناول أي دواء كيميائي إلا وفقًا لتوصية الطبيب والابتعاد عن كافة مصادر التوتر وخصوصًا عند تناول الطعام.