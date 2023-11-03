منها التدخين والسمنة، أسباب وأعراض مرض القلب التاجي

تشمل أمراض القلب العديد من الأمراض التي تؤثر على قلبك، ولكن مرض الشريان التاجي هو الأكثر شيوعًا ويمكن أن يؤدي مرض الشريان التاجي إلى تراكم شمعي في شرايين القلب مما قد يسبب نوبة قلبية.

مرض الشريان التاجي، فيتو

أعراض مرض القلب التاجي

يفكر العديد من الاشخاص بمرض القلب التاجي او الذبحة الصدرية عندما يشعرون بألم في منطقة الصدر او ضيق في التنفس والتي تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض (CHD).

الذبحة الصدرية

إذا أصبحت الشرايين التاجية مسدودة جزئيًا، فقد يسبب ذلك ألمًا في الصدر (الذبحة الصدرية)، ويمكن أن يكون هذا شعورًا خفيفًا وغير مريح يشبه عسر الهضم.

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ومع ذلك، يمكن أن تسبب نوبة الذبحة الصدرية الشديدة شعورًا مؤلمًا بالثقل أو الضيق عادةً في منتصف الصدر والذي قد ينتشر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، وفقًا لموقع "NHS" الطبي

وتحدث الذبحة الصدرية غالبًا بسبب النشاط البدني أو المواقف العصيبة، وتمر الأعراض عادة في أقل من 10 دقائق ويمكن تخفيفها عن طريق الراحة أو استخدام قرص أو رذاذ النترات.

الأزمة قلبية

إذا أصبحت الشرايين مسدودة تمامًا، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب)، وقد تؤدي إلى تلف عضلة القلب بشكل دائم وإذا لم يتم علاجها على الفور يمكن أن تكون قاتلة.

على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تختلف، إلا أن الانزعاج أو الألم الناتج عن النوبة القلبية عادة ما يكون مشابهًا لألم الذبحة الصدرية ومع ذلك، غالبًا ما يكون الأمر أكثر خطورة وقد يحدث أثناء الراحة.

أثناء النوبة القلبية، قد يكون لدي المريض أيضًا الأعراض التالية:

ألم في أجزاء أخرى من الجسم - يمكن أن يشعر كما لو أن الألم ينتقل من الصدر إلى الزراعين أو الفك أو الرقبة أو الظهر أو المعدة.

الدوار

التعرق

الغثيان

ضيق التنفس

ويمكن أيضًا أن تكون أعراض النوبة القلبية مشابهة لعسر الهضم على سبيل المثال، قد تشمل الشعور بثقل في الصدر، أو آلام في المعدة، أو حرقة في المعدة.

وتحدث النوبة القلبية في أي وقت، بما في ذلك أثناء الراحة، وإذا استمرت آلام القلب لفترة أطول من 15 دقيقة، فقد تكون هذه بداية نوبة قلبية.

يمكن أن تحدث النوبة القلبية في بعض الأحيان دون أي أعراض ويُعرف هذا باسم احتشاء عضلة القلب الصامت، وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن ومرضى السكري.

السكتة قلبية

يمكن أن يحدث فشل القلب أيضًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية، ويصبح القلب أضعف من أن يتمكن من ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، مما قد يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يزيد من صعوبة التنفس.

مرض الشريان التاجي، فيتو

ويحدث قصور القلب فجأة (قصور القلب الحاد) أو تدريجيًا مع مرور الوقت (قصور القلب المزمن).

أسباب مرض القلب التاجي

عادةً ما يحدث مرض القلب التاجي (CHD) بسبب تراكم الرواسب الدهنية (تصلب الشرايين) على جدران الشرايين المحيطة بالقلب (الشرايين التاجية)، وتراكم التصلب يجعل الشرايين أضيق، مما يحد من تدفق الدم إلى عضلة القلب، وتُسمى هذه العملية بتصلب الشرايين.

يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين بشكل كبير إذا كنت:

التدخين

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول

مستويات عالية من البروتين الدهني (أ)

عدم ممارسة الرياضة بانتظام

الإصابة بمرض السكري

تشمل عوامل الخطر الأخرى للإصابة بتصلب الشرايين ما يلي:

الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن

وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب التاجية - يزداد الخطر إذا كان لدي الشخص قريب ذكر يقل عمره عن 55 عامًا، أو قريبة أنثى يقل عمرها عن 65 عامًا مصابة بأمراض القلب التاجية.

التدخين

التدخين هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب التاجية، ويضع كل من النيكوتين وأول أكسيد الكربون (من الدخان) ضغطًا على القلب عن طريق جعله يعمل بشكل أسرع، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

ويمكن للمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في دخان السجائر أن تلحق الضرر ببطانة الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين، التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ضغط دم مرتفع

ارتفاع ضغط الدم يضع ضغطًا على القلب ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ارتفاع نسبة الدهون

يصنع الكبد الدهون المعروفة باسم الكوليسترول من الدهون المشبعة في النظام الغذائي، ويكون ضروري للخلايا السليمة ولكن وجوده بكثرة في الدم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ارتفاع البروتين الدهني (أ)

مثل الكوليسترول، البروتين الدهني (أ) المعروف أيضًا باسم LP (أ)، هو نوع من الدهون التي يصنعها الكبد، وهو عامل خطر معروف لأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

مستوى LP (أ) في الدم موروث من الاباء، ولا يتم قياسه بشكل روتيني ولكن يوصى بالفحص للأشخاص الذين لديهم خطر متوسط أو مرتفع للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مرض القلب التاجي، فيتو

عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

إذا كان الشخص غير نشط، يمكن أن تتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

وإذا أصبحت الشرايين التي تزود القلب بالدم مسدودة، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية، وإذا تأثرت الشرايين التي تزود الدماغ بالدم، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث سكتة دماغية.

مرض السكري

قد يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى الإصابة بمرض السكري، الأمر الذي قد يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ويمكن أن يؤدي مرض السكري إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية لأنه قد يتسبب في زيادة سمك بطانة الأوعية الدموية، مما قد يحد من تدفق الدم.

تجلط الدم

التجلط هو جلطة دموية في الوريد أو الشريان، وإذا حدث تجلط في الشريان التاجي فإن ذلك يمنع وصول الدم إلى عضلة القلب، ويؤدي هذا عادةً إلى نوبة قلبية.