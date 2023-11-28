الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس تدعو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

أخبار غزة، دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم الثلاثاء، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي لحق بالقطاع نتيجة القصف الإسرائيلي.

 

إيلون ماسك يدعم إسرائيل

وأمس، أقدم رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة “إكس” للتواصل الاجتماعي على تغيير موقفه من المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل أثناء زيارته لتل أبيب.

وعبر ماسك أمس الإثنين، عن دعمه لإسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، قائلا إن أحد التحديات يتمثل في "وقف الدعاية التي تقنع الناس بالتورط في القتل".

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وبعدما سمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو يقول في محادثة مباشرة عبر الإنترنت إنه يجب القضاء على حماس، قال ماسك: "لا يوجد خيار".

وأضاف ماسك خلال زيارته لإسرائيل، في الوقت الذي تحارب فيه حماس بغزة: "أود تقديم المساعدة أيضا".

 

إيلون ماسك يزور تل أبيب

واصطحب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منطقة يزعم أنها تدمرت بفعل الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى يوم الـ7 من شهر أكتوبر.

وجاء ذلك ضمن الحملة الدعائية الكاذبة التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التغطية على جرائمها ضد الأطفال والنساء من المدنيين في قطاع غزة.

 

تشغيل نظام ستارلينك في غزة 

وفي وقت سابق كان إيلون ماسك أعلن عن استعداده لتشغيل نظام ستارلينك في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت هناك، ولكن للجهات والمؤسسات الأممية فقط.

وكان نتنياهو التقى مع ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر الماضي وحثه على "تحقيق التوازن" بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

ورد ماسك بالقول: إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروج للكراهية والصراع"، مكررًا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لن تروج لخطاب الكراهية.

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