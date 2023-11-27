محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

أحداث فلسطين وإسرائيل، كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الإثنين، أن مصدر في حزب الليكود في تل أبيب، قال: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشعر بقلق شديد من محاولة للانقلاب عليه داخل الحزب ويسعى لإجراء انتخابات في البلاد بعد انتهاء الحرب في غزة مباشرة.

محاولة الانقلاب على نتنياهو

ومن جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها، بأن نتنياهو قام في الأيام الأخيرة، قام بتحرير جدول أعماله المزدحم لعقد اجتماعات طارئة ومباشرة مع أعضاء الكنيست في الليكود.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها أن الهدف من تلك الاجتماعات هو تثبيت موقعه داخل الليكود والشعور بالأجواء داخل الحزب على خلفية الحرب ومطالبته بتحمل مسؤولية كارثة هجوم 7 أكتوبر.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول كبير في الليكود قوله إن الحزب درس إمكانية استبدال نتنياهو في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، من خلال مرشح آخر، بحسب الصحيفة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن أحد الأسماء المرشحة هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتين، الذي سيتم تعيينه في منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت حتى يتم اختيار رئيس جديد لليكود في الانتخابات التمهيدية.

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من يرأس حزب الليكود في إسرائيل

وقال مصدر في الليكود اطلع على التفاصيل، إن نتنياهو التقى يوم الجمعة الماضية مع العديد من أعضاء الكنيست بشكل فردي.

وأكد المصدر أن نتنياهو يخشى النقاش حول استبداله ويريد التأكد من عدم إنضمام أحد إلى الانقلاب ضده.

وتابع "إنه يريد أن يستشعر نبض الليكود. فهو يوجه رسالتين مركزيتين، تشبهان حملته الانتخابية المقبلة: فهو يتعهد بمواصلة القتال حتى النهاية، والثانية أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية"، مضيفا "كان هناك شعور بأنه كان يستهدف الانتخابات مباشرة بعد الحرب".

وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يفكر أو ينوي إنهاء منصبه بعد الحرب، أجاب أحد أعضاء الكنيست الذين التقوا به: "هذا في الواقع ليس على جدول أعماله".