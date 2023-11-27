الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أول تعليق من إيلون ماسك بعد زيارته لإسرائيل

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

أقدم رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة “إكس” للتواصل الاجتماعي على تغيير موقفه من المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل أثناء زيارته لتل أبيب اليوم الاثنين.

إيلون ماسك يدعم إسرائيل

وعبر ماسك اليوم الإثنين، عن دعمه لإسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، قائلا إن أحد التحديات يتمثل في "وقف الدعاية التي تقنع الناس بالتورط في القتل".

وبعدما سمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو يقول في محادثة مباشرة عبر الإنترنت إنه يجب القضاء على حماس، قال ماسك: "لا يوجد خيار".

Advertisements

وأضاف ماسك خلال زيارته لإسرائيل، في الوقت الذي تحارب فيه حماس بغزة: "أود تقديم المساعدة أيضا".

وكان قد أعلن  وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، اليوم الإثنين، أن هناك اتفاقا مبدئيا مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي "ستارلينك" بغزة إلا بموافقة حكومة الاحتلال.

تشغيل نظام ستارلينك في غزة 

وفي وقت سابق كان إيلون ماسك أعلن عن استعداده لتشغيل نظام ستارلينك في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت هناك، ولكن للجهات والمؤسسات الأممية فقط.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها، أن الطائرة الخاصة  للملياردير الأمريكي إيلون ماسك هبطت في مطار بن جوريون بإسرائيل.

إيلون ماسك يصل إلى إسرائيل 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم نشر موقع طائرة إيلون ماسك عبر حساب التواصل الاجتماعي ElonJet الذي يتابع تحركات الطائرة حول العالم.

ووفقا للصحيفة سيلتقي ماسك خلال زيارته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوج.وبحسب الصحيفة فأن الملياردير الأمريكي ماسك سيزور مدينة غزة.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يعتزم أن يعرض على ماسك الفيديو التي تروج له إسرائيل حول العالم والتي تزعم أنه يوثق عمليات قتل في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تسجيل بث صوتي مشترك معه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوقية ماسك بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر إسرائيلي لوكالة "رويترز" زيارة ماسك الذي يدير أيضًا شركتي تسلا وسبيس إكس.

محاربة خطاب الكراهية

وتتزامن زيارة ماسك مع هدنة مدتها أربعة أيام في الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة.
وكان نتنياهو التقى مع ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر الماضي وحثه على "تحقيق التوازن" بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

ورد ماسك بالقول: إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروج للكراهية والصراع"، مكررًا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لن تروج لخطاب الكراهية.

مؤامرة "الاستبدال العظيم"

وفي 15 نوفمبر، وافق ماسك على منشور على منصة إكس يزعم أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض، قائلًا إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية مؤامرة "الاستبدال العظيم" كان يتحدث "الحقيقة الفعلية".

وأدان البيت الأبيض ما سماه "الترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعاداة للسامية" التي "تتعارض مع قيمنا الأساسية كأمريكيين".

وأوقفت شركات أمريكية كبرى إعلاناتها مؤقتًا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به.

وقال ماسك: إن منصة إكس يجب أن تكون منصة للأشخاص لنشر وجهات نظر متنوعة، لكن الشركة ستحد من نشر بعض المنشورات التي قد تنتهك سياساتها، واصفة هذا النهج بأنه "حرية التعبير، وليس حرية الوصول".

مرتديا سترة واقية، إيلون ماسك يتجول مع نتنياهو في أحد المواقع التي تم مهاجمتها في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

إسرائيل تكشف عن اتفاق مع إيلون ماسك بشأن تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إيلون ماسك إسرائيل عملية طوفان الأقصى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مطار بن جوريون ستارلينك

مواد متعلقة

مرتديا سترة واقية، إيلون ماسك يتجول مع نتنياهو في أحد المواقع التي تم مهاجمتها في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

إسرائيل تكشف عن اتفاق مع إيلون ماسك بشأن تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة

الأكثر قراءة

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

وزير المالية يكشف تفاصيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

أول تعليق من إيلون ماسك بعد زيارته لإسرائيل

بشري سارة للمعلمين، الحكومة تعلن عن مسابقتين لسد احتياجات وزارة التعليم في 2024

الأهلي، محمد عبد المنعم يلمح إلى رغبته في الاحتراف بصورة

أول تعليق من نتيناهو على تطبيع العلاقات مع السعودية بعد طوفان الأقصى

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

شعبة الذهب: 120% زيادة في أسعار المعدن الأصفر خلال عام

Advertisements

منوعات

المزيد

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات (صور)

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

افتكروها بتعاكس جمال عبد الناصر فمنحها الجنسية وسحبها منها والسادات رجعها ليها.. حكايات من دفتر أحوال صباح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النجاة من الموت وعلاقته بالعمر الطويل والتخلص من أزمة كبيرة

أدعية قضاء الحاجة وفك الكربات

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالمعاناة والمرض والفقر

المزيد
الجريدة الرسمية