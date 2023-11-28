مقتل 8 جنود إسرائيليين خلال أسبوع في غزة

لقى 8 جنود إسرائيليون مصرعهم وأصيب العشرات خلال أسبوع أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية بمقتل 8 جنود إسرائيليين بـ"نيران صديقة وحوادث" في أسبوع واحد خلال المعارك البرية داخل غزة.



كما أشارت القناة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة في تلك الحوادث.



إطلاق جيش الاحتلال النيران علي مجنديين إسرائيليين في غزة

وذكر الصحفي الإسرائيلي عاموس هارئيل نقلا عن مراسلين عسكريين إسرائيليين أن هناك عددا كبيرا من حوادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في قطاع غزة.

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وتابع هارئيل أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتجاهل تلك الحوادث تماما.



وقال الجيش الإسرائيلي إن أغلب تلك الحوادث تقع بين القوات المدرعة والمشاة، وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة عند قصف المباني في قطاع غزة، سيما تلك المتعلقة بقصف الدبابات.

وأشار الناطق باسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس في بيانات سابقة إلى أن "العدو قصف قوات له على الأرض، ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده".

من ناحية أخرى دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إلي استئناف العدوان علي غزة وسحق حركة حماس – علي حد تعبيره-.



استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإن بن غفير زعم أن المقاومة الفلسطينية انتهكت الهدنة، مشيرة إلي أن الوزير الإسرائيلي دعا نتنياهو إلى العودة للقتال في غزة.

في أعقاب زعم دولة الاحتلال تفجير ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من قوات جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة"، دعا إيتمار بن غفير، نتنياهو، إلى "عدم احتواء تفجير العبوات الناسفة التي استهدفت جنودنا، وإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بسحق حماس بالقوة مرة أخرى".

ووفقا لبن غفير، "يجب ألا ننتظر مقتل مقاتلينا، لا سمح الله، يجب أن نعود إلى العمل وفقا لهدف الحرب..التدمير الكامل لحماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".

في حين أكد المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية اخترقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.

