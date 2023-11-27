مرتديا سترة واقية، إيلون ماسك يتجول مع نتنياهو في أحد المواقع التي تم مهاجمتها في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

أحداث فلسطين وإسرائيل، اصطحب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منطقة يزعم أنها تدمرت بفعل الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى يوم الـ7 من شهر أكتوبر.



إيلون ماسك يتجول في أحد المواقع التي تم الهجوم عليها في 7 أكتوبر



ويأتي ذلك ضمن الحملة الدعائية الكاذبة التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التغطية على جرائمها ضد الأطفال والنساء من المدنيين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي ماسك، مالك منصة "إكس"،، أيضا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وعضو حكومة الحرب وزير الدفاع السابق بيني جانتس.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين وصل إيلون ماسك إلى إسرائيل، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها اليوم، أن الطائرة الخاصة للملياردير الأمريكي هبطت في مطار بن جوريون.

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم نشر موقع طائرة إيلون ماسك عبر حساب التواصل الاجتماعي ElonJet الذي يتابع تحركات الطائرة حول العالم.

ووفقا للصحيفة سيلتقي ماسك خلال زيارته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوج.

وبحسب الصحيفة فإن الملياردير الأمريكي ماسك سيزور مدينة غزة.

مرتديًا سترة واقية من الرصاص.. #إيلون_ماسك وبنيامين #نتنياهو يتفقدان مستوطنات غلاف #غزة بعد تعرض الملياردير الأميركي لاتهامات بمعاداة السامية تسببت في وقف شركات عالمية الإعلان على منصته "X"#العربية pic.twitter.com/9OT9Wg3vCL — العربية (@AlArabiya) November 27, 2023

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يعتزم أن يعرض على ماسك الفيديو الذي تروج له إسرائيل حول العالم والتي تزعم أنه يوثق عمليات قتل في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تسجيل بث صوتي مشترك معه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوقية ماسك بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر إسرائيلي لوكالة "رويترز" زيارة ماسك الذي يدير أيضًا شركتي تسلا وسبيس إكس.

محاربة خطاب الكراهية



وتتزامن زيارة ماسك مع هدنة مدتها أربعة أيام في الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة.

وكان نتنياهو التقى مع ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر الماضي وحثه على "تحقيق التوازن" بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

ورد ماسك بالقول: إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروج للكراهية والصراع"، مكررًا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لن تروج لخطاب الكراهية.

مؤامرة "الاستبدال العظيم"

وفي 15 نوفمبر، وافق ماسك على منشور على منصة إكس يزعم أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض، قائلًا إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية مؤامرة "الاستبدال العظيم" كان يتحدث "الحقيقة الفعلية".

وأدان البيت الأبيض ما سماه "الترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعاداة للسامية" التي "تتعارض مع قيمنا الأساسية كأمريكيين".

وأوقفت شركات أمريكية كبرى إعلاناتها مؤقتًا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به.

وقال ماسك: إن منصة إكس يجب أن تكون منصة للأشخاص لنشر وجهات نظر متنوعة، لكن الشركة ستحد من نشر بعض المنشورات التي قد تنتهك سياساتها، واصفة هذا النهج بأنه "حرية التعبير، وليس حرية الوصول".



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