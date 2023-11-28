محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مساكن بهتيم إسكو بتكلفة 8.5 مليون جنيه

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبنى حي شرق شبرا الخيمة ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل على تحسين جودة الحياه والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 أمتار وأعمال الرصف ببلاط الإنتر لوك للشوارع الأقل من 4 أمتار ووجه المحافظ بمراعاه المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبية.

وأكد المحافظ أنه تم عمل رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الانتر لوك وعمل جزر وسطي وأرصفة وإنشاء وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين كما وجه المحافظ ايضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة إسلام رجب مدير التطوير الحضري.

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