الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يشهد إزالة طابقين مخالفين ببنها

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال حملة إزالة ببنها، فيتو

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة طابقين مخالفين بدون ترخيص على مساحة 150م2 بمنطقة الهابيتات بمدينة بنها وجاءت الحملة بحضور الأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف. 

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فيما صرحَ "محافظ القليوبية" أن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ انطلاقها في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر من إزالة (1316 حالة) على مساحة ( 78 فدانا و5 قيراط و22 سهما )، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و(552) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (69885م2) بإجمالي 1868 حالة ( مبانٍ/زراعة) وتم تحرير (555) محضرا للمخالفين 
وأكدَّ "الهجان" خلال جولته على أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها. 
وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة،  لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.
جدير بالذكر أن المحافظة قد  أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الاتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤)  .

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