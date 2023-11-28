الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه، رياضة القليوبية تطرح أعمال الاستثماري بمركز شباب قلما

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو

 تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الأعمال الإنشائية لحمام سباحة مركز شباب قلما التابع لإدارة شباب قليوب، والذى يتم تنفيذه بنظام الاستثمار بحق الانتفاع b.o.t ، حمام سباحة نصف أولمبي بتكلفة إنشائية 6 ملايين جنيه، بقيمة إيجارية شهرية 10200 جنيه على مدار 12 سنة نسبة المركز والوزارة من حمام السباحة 3 ملايين جنيه، وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة باستثمار واستغلال الأماكن الغير مستغلة بمراكز الشباب والأندية للتطوير  بالهيئات الشبابية والرياضية.

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ومن خلال جولته تفقد الصبروط أيضا مشروع إنشاء 4 محلات بمركز شباب قلما بقليوب، بتكلفة إنشائية 400 ألف جنيه، بقيمة إيجارية شهرية 1300 جنيه لمدة 10 سنوات، ونسبة المركز والوزارة 350 ألف جنيه، وتأتى تلك الإنشاءات والاستثمارات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية. 

وفى هذا الصدد أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن ملف الطرح الاستثماري أضاف طفرة غير مسبوقة للمنشآت الشبابية والرياضية حيث تم عمل 119 مشروعا استثماريا فى القليوبية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة طرح الأماكن الغير مستغلة للاستثمار بنظام حق الانتفاع بالشكل الذي لا يؤثر على ممارسة أنشطة المراكز والأندية، مما ساهم بشكل كبير فى زيادة عدد حمامات السباحة وقاعة المناسبات والأفراح والمحلات التجارية وغيرها من المشروعات الخدمية بمراكز الشباب دون تكلفة الدولة أى أعباء مالية بالإضافة لزيادة موارد مراكز الشباب والوزارة من العائد من الاستثمار.

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الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية اللواء عبدالحميد الهجان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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