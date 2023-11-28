جنرال بالجيش الأمريكي يحذر من حرب إقليمية في الشرق الأوسط بعد انتهاء الهدنة

حرب إسرائيل على غزة، حذر الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور، العقيد السابق بالجيش الأمريكي، من حرب إقليمية في الشرق الأوسط، وذلك بعد انتهاء الهدنة الإنسانية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، التي بدأت منذ 24 نوفمبر الجاري، واستمرت لمدة أربعة أيام، وتم تجديدها لمدة يومين آخرين.

التحذير من حرب إقليمية بالشرق الأوسط



وعن حرب إسرائيل على غزة، أكد الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور أنه ليس هناك دليل على وجود حل نهائي في حرب الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على غزة، مدعيًا أن الحل النهائي يكمن في تدمير غزة.

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الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجيريجور، فيتو



وأشار الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور إلى أنه بمجرد الشروع، من قبل إسرائيل، في تدمير غزة، سوف تندمج دول الشرق الأوسط في حرب واسعة.

ووجه الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور تحذيره إلى الاحتلال الإسرائيلي إلي وقوع حرب واسعة النطاق على إسرائيل في حالة استمرارها في تدمير قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.

جنرال أمريكي يحذر إسرائيل من الحرب

وقال الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور في تحذيره لمنطقة الشرق الأوسط: "نحن على الطريق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط. عندما ينتهي وقف إطلاق النار، لا أرى أي دليل على حل نهائي غير القضاء على غزة."

وحذر الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور الاحتلال الإسرائيلي من المضي في تدمير غزة فقال: "عندما يبدأ هذا، سوف تندمج دول الشرق الأوسط في حرب واسعة النطاق على إسرائيل. والسؤال المطروح هو: هل ستصمد إسرائيل؟ انتبهوا!"



الجدير بالذكر أن العالم يترقب انتهاء الهدنة الإنسانية، خوفًا من استئناف الاحتلال الإسرائيلي للحرب على غزة، حيث رجح بعض المحللين أن تكون الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ستتواصل في مدينة غزة، برغم أن الهدنة الإنسانية تًبقي الوضع في غزة مجمدًا، واستمرار الهدنة تُبقي أهل غزة في حالة ارتياح لالتقاط الأنفاس.

الهدنة الإنسانية عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي



وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الهدنة الإنسانية سوف تؤخر عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة تتراوح بين أربعة إلى تسعة أيام، اعتمادًا على عدد الرهائن الذين تقرر حماس إطلاق سراحهم.

ويتوقع خبراء الاحتلال الإسرائيلي أنه عندما تنتهي الهدنة فإن الحرب على غزة تُستأنف، في معركة السيطرة على مدينة غزة وتستمر من أسبوع إلى عشرة أيام أخرى.

استمرار حرب إسرائيل على غزة بعد الهدنة، فيتو



أما الأولوية التي يركز عليها جهود المجتمع الدولي، حاليًا، فتتمثل في تقليص مساحة الحرب وتجنب تحول حرب الإحتلال الإسرائيلي على غزة إلى حرب إقليمية كبرى، وذلك الذي يدفع إليه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي، لكن الولايات المتحدة لا تريده.

محللون سياسيون يتوقعون عودة الحرب



ويتوقع المحللون السياسيون عودة الحرب الإسرائيلية على غزة بعد انتهاء أيام الهدنة بين الطرفين، ويدفع إلى ذلك عودة جزئية إلى الوضع قبل الحرب، ومع إصرار الإحتلال على تهجير الفلسطينيين، والضغط على سكان القطاع، لضرب المزيد من الأهداف المدنية وتدمير ما تبقى من بنية تحتية.

توقع حرب إقليمية بالشرق الأوسط، فيتو



كما دفع بعض المحللين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بوقف القتال عندما تعيد احتلال القطاع بشكل كامل، كما كان الوضع قبل عام 2005، أو في حالة نشر قوة دولية لضمان نزع السلاح من حركة المقاومة حماس، ومع وضع قطاع غزة تحت إدارة دولية مؤقتة.