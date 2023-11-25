الأحد 26 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

جيش الاحتلال يمنع أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.. آلاف الفلسطينيين يبحثون عن مأوى.. تدمير 45 % من منازل القطاع و1.65 مليون شخص مشرد

غزة، فيتو
غزة، فيتو

يومان على الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة، عقب عدوان دامي شنته قوات الاحتلال لمدة 49 يوما على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 14 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة ما يزيد على 31 ألف شخص ليعلن عن مجازر غير مسبوقة ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.

 

حصار جيش الاحتلال لأهالي قطاع غزة

وعلى الرغم من دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح الجمعة، فإن جيش الاحتلال يستكمل مسلسل حصاره لأهالي القطاع ويمنعهم من العودة الي منازلهم في شمال غزة بعد تهجير ما يقرب من مليون فلسطيني من الشمال الي الجنوب خلال أيام العدوان الذي اندلع في 7 أكتوبر الماضي.

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كرر الجيش الإسرائيلي، السبت، دعوته للسكان بعدم التوجه إلى المناطق الشمالية في قطاع غزة، ورغم ذلك عبر آلاف النازحين من جنوب قطاع غزة باتجاه الشمال لتفقد بيوتهم وممتلكاتهم على ما أظهرت عدة مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الفلسطينيين لعدم العودة إلى الشمال "في فترة تعليق الأعمال العسكرية مؤقتًا".

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تحذيرات إسرائيلية للفلسطينيين من العودة لشمال غزة

وقال "تنقلوا إلى جنوب وادي غزة، ولا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع".

وأضاف “ممنوع الذهاب إلى البحر، ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود، من أجل سلامتكم قوموا بالانصياع إلى هذه التعليمات” –على حد زعمه -.

وكان جيش الاحتلال قد دعا عدة مرات خلال الشهر الماضي سكان شمال القطاع لمغادرة بيوتهم والتوجه جنوبًا، قبل بدء عملياته البرية.

وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 1,65 مليون شخص في القطاع، من أصل إجمالي عدد سكانه البالغ 2,4 مليون شخص.

شمال غزة، فيتو


إسرائيل شنت أكثر الحملات الجوية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية


ونقلت "الأسوشيتد برس" عن إميلي تريب، مديرة منظمة "إير وورز"، وهي منظمة تتابع الصراعات ومقرها في لندن، قولها إن القصف الإسرائيلي أصبح أحد أكثر الحملات الجوية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الأسابيع السبعة للعداون على غزة، أطلقت إسرائيل ذخائر أكثر مما أطلقته الولايات المتحدة في أي عام من حملة القصف التي استهدفت تنظيم داعش الإرهابي.

ودمر نحو نصف مباني شمال غزة أو هدم، وفقًا لتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية.


1.7 مليون فلسطيني مشرد جراء العدوان على غزة


ويتساءل كثيرون عما إذا كانت غزة ستتعافى على الإطلاق بعد أن أصبح 1.65 مليون شخص مشردين، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

من ناحيته  قال رفائيل كوهين، عالم السياسة البارز في مؤسسة "راند" البحثية: "سينتهي الأمر بالنازحين وهم يعيشون في خيام لزمن طويل".

دمرت الحرب 27 من أصل 35 مستشفى في أنحاء غزة، وأخرجتها عن العمل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ويقول سكوت بول، مستشار السياسة الإنسانية البارز في منظمة "أوكسفام أمريكا": "دمرت المخابز والطواحين، كما دمرت منشآت الزراعة والمياه والصرف الصحي. إنك تحتاج لأكثر من أربعة جدران وسقف ليكون المكان صالحا للعيش، وفي العديد من الحالات، أصبح الناس حتى غير قادرين على ذلك".


45 % من منازل غزة مدمرة جراء العدوان 


وفي أنحاء الجيب بأكمله، أصبح أكثر من 41 ألف منزل، أي 45 % من إجمالي الإسكان في غزة، مدمرا أكثر من اللازم للعيش فيه، وفقا للأمم المتحدة.

وشهد مخيم الشاطئ للاجئين 14 ألف حالة من دمار الحرب (تتراوح بين حفر تسبب فيها القصف الجوي إلى انهيار مبان) في 0.5 كيلومتر مربع فقط من الأرض، حسبما أظهرت تحليلات بيانات الأقمار الاصطناعية.

وبالنسبة للوضع في جنوب القطاع، فقد أظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية زيادة في الدمار بأنحاء مدينة خان يونس، ويقول السكان إن الجيش الإسرائيلي أمطر الأجزاء الشرقية بتحذيرات الإخلاء.

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