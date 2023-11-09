إعادة احتلال غزة، غضب أمريكي من نوايا إسرائيل الخبيثة، واشنطن تدعم مسار حل الدولتين، واتجاه لإعادة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع

بعد 33 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة الذي حظي بدعم أمريكي أوروبي مطلق للمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين أدت إلى استشهاد 10569 فلسطينيا وإصابة 26475 آخرين، إلا أن الساعات القليلة الماضية شهدت منعطفا جديدا في الحرب أدى إلى الغضب الأمريكي من التصريحات الإسرائيلية خاصة الرامية إلى إعادة احتلال قطاع غزة.

خلاف أمريكي إسرائيلي بسبب نية تل أبيب احتلال غزة

الخلاف الأمريكي مع دولة الاحتلال جاء عقب تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" إن إسرائيل ستسعى لتحمل مسؤولية الأمن في غزة "إلى أجل غير مسمى، وهو التصريح الذي أشعل غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول المساعي الإسرائيلية داخل القطاع، فضلا عن شن هجوم كبير داخل إسرائيل ضد خطورة تصريحات نتنياهو خوفا من التسبب في مزيد من الخسائر.

تصريحات نتنياهو حول إعادة احتلال غزة قوبلت بهجوم كبير خلف الكواليس داخل البيت الأبيض إلى أن ظهر الرفض الأمريكي علانية وهو الأمر الذي أوضحته الإدارة الأمريكية حول عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة.

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اجتياح قطاع غزة، فيتو



دعم أمريكي لمسار حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين



وتشدد واشنطن على مسار حل الدولتين لإنهاء الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على المدى الطويل.

واحتلت إسرائيل قطاع غزة خلال حرب العام 1967 وبقيت فيه حتى عام 2005 حينما قامت بشكل أحادي بسحب قواتها وتفكيك المستوطنات.

وفي أعقاب ذلك، فرضت دولة الاحتلال حصارا على القطاع الذي بات منذ 2007 تحت السيطرة الكاملة لحركة حماس.

مخاوف أمريكية من نوايا إسرائيل حول قطاع غزة



المخاوف الامريكية بشأن نوايا إسرائيل المستقبلية في القطاع تأتي بالتزامن مع دعوات أطلقها مسؤولون أمريكيون تتعلق بأهمية عدم المضي قدما بهذا المقترح، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن إسرائيل "لا يمكنها احتلال" قطاع غزة، بعد نهاية الحرب التي تخوضها حاليا ضد حركة حماس.



عودة قطاع غزة تحت حكم السلطة الفلسطينية

وقال بلينكن في تصريحات للصحفيين من طوكيو: لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة، فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر، ومن الواضح أيضا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة.

وتحدث الوزير الأمريكي كذلك عن "الحاجة لفترة انتقالية ما في نهاية الصراع، مشيرا الي أن مرحلة ما بعد الحرب في غزة يجب أن تشمل حكما موحدا بين غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

وقبل ذلك أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يدعم احتلال إسرائيل لقطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب.

وردا على سؤال حول تصريحات نتنياهو، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه سيترك لـ " نتنياهو " توضيح ما كان يعنيه بالسيطرة على غزة "لفترة غير محددة."



تهدئة حدة تصريحات نتنياهو حول احتلال غزة خوفا من خسارة الدعم الأمريكي

حكومة تل أبيب حاولت تهدئة حدة تصريحات نتنياهو خوفا من خسارة الدعم الأمريكي في مواجهة المقاومة الفلسطينية حيث خرج مسؤول إسرائيلي مكذبا تصريحات رئيس حكومة الاحتلال حول احتلال قطاع غزة، زعما، أنه لا نية لدى إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه فترة طويلة، وذلك في وقت تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها على القطاع.

وأضاف المسئول الإسرائيلي في تصريحات صحفية بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، مشترطا عدم كشف هويته: "إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال غزة أو السيطرة عليها لفترة طويلة"، والعمليات ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول الإسرائيلي مزاعمه: أن "الفكرة من دخول إسرائيل عسكريًا هي تدمير قدرة حماس على تهديدنا، ونتفهم أن ذلك سيستغرق وقتًا".



وعلى الصعيد الإسرائيلي الداخلي هاجم عدد من الساسة الإسرائيليين نوايا نتنياهو الخبيثة حول غزة، واصفين ما قاله بأنه تبرير لفشله في التصدي لهجوم حماس خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات الاحتلال عقب العملية البرية التي شنتها علي القطاع ولم تنجح في أهدافها حتى الآن.

وقال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، مدمر نفسيا بسبب فشله الفادح في حماية الأمن القومي.

وتابع إيهود أولمرت، فى مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن بنيامين نتنياهو يمر بحالة من الانهيار العصبي، حيث سعى إلى تجنب الإطاحة به من منصبه لفشله في حماية الأمن القومي بعد هجمات حماس.



واستطرد إيهود أولمرت خلال المقابلة قائلا: “الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة”.



احتلال غزة إعادة لعقارب الساعة إلى الوراء



وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق واصفا نتنياهو: "طوال حياته اعتبر نفسه زورا سيد الأمن، إنه سيد الهراء".



وتابع أولمرت، إن كل دقيقة يقضيها نتنياهو كرئيس للوزراء فهو يشكل خطرا على إسرائيل، أنا أعني ذلك بجدية، أنا متأكد من أن الأمريكيين يفهمون أنه في حالة سيئة.



وفى رده على إحتمالية عودة احتلال قطاع غزة، أوضح أولمرت، ليس من مصلحة إسرائيل الإشراف على أمن غزة، من مصلحتنا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بطريقة مختلفة عما كنا نفعله قبل هجوم 7 أكتوبر. ولكن للسيطرة على غزة مرة أخرى؟ لا.

قطاع غزة، فيتو

صبر حلفاء إسرائيل الغربيين بدأ ينفد بسبب فشل نتنياهو



وحذر أولمرت أيضا من أن صبر حلفاء إسرائيل الغربيين بدأ ينفد بسبب فشل نتنياهو ووزرائه في رسم خطة واقعية لحكم غزة في مرحلة ما بعد حماس.

خلال الأسابيع الماضية التي تلت اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة تعرض نتنياهو لانتقادات واسعة لعدم تقديمه خطة واضحة لما سيحدث في غزة إذا نجحت إسرائيل في هدفها المتمثل في الإطاحة بحركة حماس.

تنقل صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم القول إن تصريحات نتنياهو الأخيرة أثارت هواجس لدى إدارة بايدن، التي ترى أن إسرائيل بحاجة إلى تجنب أي اقتراح يقضي باحتلال مفتوح لغزة.

وتبين الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين ربما يكونون أكثر توترا من السابق بشأن خطط إسرائيل المتعلقة بما بعد الصراع في غزة.

وفي تحليل نشرته الصحيفة، الأربعاء، يقول الكاتب آدم تايلور إن نتنياهو "فشل" لغاية اليوم في صياغة أي نوع من الخطط طويلة الأمد لغزة وسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وهو "أمر لا يمكن تبريره" بأي شكل من الأشكال.

ويبدو أن المسؤولين الإسرائيليين تراجعوا قليلا عن تصريحات نتنياهو، حيث قال وزير الدفاع يوآف جالانت "لن تكون حماس، ولن تكون إسرائيل"، عندما سُئل عمن سيسيطر في نهاية المطاف على غزة بعد الحرب. وأضاف: "كل شيء آخر ممكن".

