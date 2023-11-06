الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: قادرون على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط (فيديو)

المتحدث بإسم جيش
المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هنجاري، اليوم، نواصل تدمير الأنفاق وفتحاتها في قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال يهدد بقصف فى الشرق الأوسط

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمره الصحفى اليومى، نعمل على القضاء على القادة الميدانيين لحماس، ما سيؤدي إلى الانفصال بين الميدان وقادة الحركة.
 

وزعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال، دانيال هنجاري، أن سلاح الجو لجيش الاحتلال قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط تهدد إسرائيل.
 

مزاعم جيش الاحتلال 

كرر الرواية اليومية المزعومة، أن حركة حماس تستخدم المستشفيات من بينها مستشفى الشفاء وغزة والمدارس في القطاع لشن العمليات ضد إسرائيل.

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وأضاف زاعما: قمنا بقصف منصات إطلاق الصواريخ في قطاع غزة.
 

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال مساء اليوم الإثنين: إن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن في غزة، مشددا على أن القطاع أصبح مقبرة للأطفال.

 

وأضاف: "المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي الحاجة، لقد خصصنا أكثر من مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات في قطاع غزة".

 

وشدد جوتيريش على أن صور المعاناة في غزة تفطر القلوب ويجب أن نتمسك بإنسانيتنا وعلينا ألا ننسى أهمية معالجة مخاطر امتداد الصراع إلى المنطقة، لافتا إلى أن الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة.

 

وتابع: "أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها وأكرر دعوتي لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأي طرف بأي صراع لا يمكن أن يكون فوق القانون الإنساني الدولي".

 

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