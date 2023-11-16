جنرال أمريكي يحذر من كارثة حال توسع الحرب في الشرق الأوسط

حرب غزة الآن، كشف الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور، العقيد السابق بالجيش الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيع الحرب في الشرق الأوسط لتصبح حربا إقليمية، معبرًا عن المخاوف الأمريكية في حالة نشوب حرب إقليمية في المنطقة.

توقع حدوث حرب إقليمية في الشرق الأوسط

وعن حرب غزة الآن، وتوقع حدوث حرب إقليمية في الشرق الأوسط، أكد الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور أن التوسع في حرب إقليمية سيؤدي لغلق إيران لمضيق هرمز، وغلق مصر لقناة السويس، ما سيؤدي لارتفاع سعر برميل البترول إلى 200 دولار، وذلك يعتبر كارثة بالنسبة لأمريكا.

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الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور العقيد السابق بالجيش الأمريكي، فيتو



وقال دوجلاس ماكجريجور عن إمكانية توسع حرب غزة الآن لتصبح إقليمية: "آخر شيء نريده كدولة أمريكية هو حرب إقليمية في الشرق الأوسط. الإيرانيون والأتراك سيغلقون مضيق هرمز. مصر ستغلق قناة السويس. نحن لسنا مستعدين لدفع 200 دولار لبرميل النفط".

مخاوف دخول الشرق الأوسط في حرب إقليمية

وعبر دوجلاس ماكجريجور عن مخاوفه من التوسع في الحرب على غزة وتأثيرها على قطاع الطاقة الأمريكي، قال: "ونظرًا للضرر الذي أحدثه هؤلاء الحمقى في واشنطن بقطاع الطاقة لدينا، فإن سعر 200 دولار لبرميل النفط هو أمر كارثي للغاية. وضعنا المالي سوف ينهار".

الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، فيتو

كما عبر دوجلاس ماكجريجور عن اندهاشه من التنسيق التركي الإيراني بشأن الحرب في غزة، فقال: "نحن الآن أمام شيء لم نره من قبل! الأتراك والإيرانيون ينسقون ويتعاونون. ظهر وزير الخارجية الإيراني في تركيا، وتم التعامل معه وكأنه في زيارته الثانية لتركيا، في حين تم التعامل مع أنتوني بلينكن مثل ابن الزوج ذو الرأس الأحمر، أي الرجل الـ"شرير".



وقال دوجلاس ماكجريجور محذرًا الإدارة الأمريكية: "وكل هذه الدول أصبحت أكثر قدرة مما كانت عليه قبل 50 عاما. إنهم قادرون تمامًا على تنسيق أعمالهم لتدمير إسرائيل. هذا وضع خطر جدا".

الرئيس التركي يدعو للضغط على أمريكا

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا إلى الضغط على الولايات المتحدة لوقف الهجوم الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم تقبل واشنطن بأن يكون القطاع كله أرضا فلسطينية.

كما قال أردوغان، عند عودته إلى تركيا بعد حضوره للقمة العربية الإسلامية في الرياض: "علينا عقد محادثات مع مصر ودول الخليج والضغط على الولايات المتحدة".

الرئيس التركي رجل طيب اردوغان،فيتو

وطالب أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية بـ "تكثيف ضغطها على إسرائيل"، وقال: "على الغرب أن يكثّف الضغط على إسرائيل.. من الضروري لنا أن نضمن وقفا لإطلاق النار".

أردوغان يخطط للتوجه إلى مصر واستضافة رئيس إيران

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أنه من المقرر أن يزور الرئيس التركي أردوغان ألمانيا، الجمعة المقبلة، ويخطط للتوجّه إلى مصر، واستضافة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن الرئيس التركي أردوغان لم يلتق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته أنقرة في 5 نوفمبر الجاري، لكنه لم يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الشأن.

وقال أردوغان: "الولايات المتحدة هي الدولة الأهم التي ينبغي أن تتدخل، نظرا إلى تأثيرها على إسرائيل"، مؤكدًا أنه لن يتصل ببايدن، مطالبًا الولايات المتحدة بوجوب القبول بأن غزة أرض فلسطينية.

وأشار إلى أنه "لا يمكننا الاتفاق مع بايدن إذا تعامل (مع النزاع) باعتبار غزة أرضا للمستوطنين المحتلين أو لإسرائيل، بدلا من كونها أرض الشعب الفلسطيني".