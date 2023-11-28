الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تنصح بتناول نظام غذائي يحتوى على هذه الفيتامينات

الأملاح المعدنية،فيتو
الأملاح المعدنية،فيتو

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بضرورة تناول نظام غذائي صحي متوازن يحافظ على وجود الأملاح المعدنية بنسبها المعينة في الجسم

أهمية الأملاح المعدنية لجسم الإنسان

 وأشارت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي أن الأملاح المعدنية تعتبر من أهم العناصر لجسم الإنسان لأنها تساعد في نمو الجسم وتنظيم الوظائف الحيوية وأي اختلال فيها يكون له تأثير على الصحة.

وأوضحت أن هذه المعادن تنقسم إلى معادن رئيسية مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، ومعادن ثانوية مثل الحديد والزنك واليود

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كانت  حذرت هيئة الدواء المصرية من تأثير منتجات الألبان على تناول المضادات الحيوية.

وأوضحت هيئة الدواء أن منتجات الألبان تؤثر على المضادات الحيوية مثل “ التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين”.

 

تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب

 وأشارت إلى أن تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية. ​

وأكدت على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع الأدوية.
 وكانت هيئة الدواء المصرية حذرت المواطنين المقدمين على عمل تحليل المخدرات من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات.

 وشددت الهيئة على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي يتم اختبارها.

 

أدوية البرد 

 وأوضحت الهيئة أن هذه المستحضرات الطبية هي أدوية البرد التي تحتوي على مواد فكسوفنادين ودايفنهيدرامين وديكستروميثورفان.

ونصحت هيئة الدواء المصرية  بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.

من جانب آخر وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة لمرضى الجهاز الهضمي عند تناول فوار الحموضة، والذي يتم تناوله للتخلص من الحموضة.

 

يؤثر فوار الحموضة على فاعلية كثير من الأدوية

 وقالت هيئة الدواء المصرية إن فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فعاليتها، مثل معظم الفيتامينات التي تحتوي على الحديد.

ونصحت هيئة الدواء المصرية  بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة الفوار بساعتين أو أكثر. ​

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