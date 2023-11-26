الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من تناول مشروب الزنجبيل مع أدوية مرضى السكري والضغط

مشروب الزنجبيل،فيتو
مشروب الزنجبيل،فيتو

 وجهت هيئة الدواء المصرية تحذيرا بشأن تناول شراب الزنجبيل حيث يؤثر على أدوية مرض السكري، وارتفاع الضغط.


تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب

 وقالت هيئة الدواء المصرية إن تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية. 
 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه من فوائد الزنجبيل المساعدة  في انخفاض الضغط وانخفاض مستوى السكر في الدم؛ لذلك تناول الزنجبيل قد يؤثر على أدوية " السكري، وارتفاع الضغط".

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ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية

 وأكدت هيئة الدواء المصرية  على ضرورة استشارة الطبيب  أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية؛ لمعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع الأدوية.
 

 

 كانت حذرت هيئة الدواء المصرية  المواطنين المقدمين على عمل تحليل المخدرات من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات.

 وشددت الهيئة على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي يتم اختبارها.

 

أدوية البرد 

 وأوضحت الهيئة أن هذه المستحضرات الطبية هي أدوية البرد التي تحتوي على مواد فكسوفنادين ودايفنهيدرامين وديكستروميثورفان.

ونصحت هيئة الدواء المصرية  بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.

من جانب آخر وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة لمرضى الجهاز الهضمي عند تناول فوار الحموضة، والذي يتم تناوله للتخلص من الحموضة.

يؤثر فوار الحموضة على فاعلية كثير من الأدوية

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي إن فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فعاليتها، مثل معظم الفيتامينات التي تحتوي على الحديد​.

ونصحت هيئة الدواء المصرية  بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة الفوار بساعتين أو أكثر. ​

 

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