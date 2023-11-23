الخميس 23 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر السيدات من طحن أقراص الدواء لتحضير ماسكات البشرة

هيئة الدواء المصرية،
هيئة الدواء المصرية، فيتو

حذرت هيئة الدواء المصرية  الفتيات والسيدات من الخلطات الشعبية، ومنها طحن أقراص الدواء لعمل ماسكات الوجه.​

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي لها إن طحن أقراص الدواء  يحدث آثارًا جانبية، وتفاعلات وحساسية للجلد، وتهيجا.​


ونصحت بالرجوع للطبيب المتخصص لوصف الأدوية المناسبة، والصيدلي لتحديد الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية؛ لأنه الخبير الأول بالدواء.​
 

كانت  وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لمنع الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية​ في الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية والذي يتم الاحتفال به في الفترة من ١٨ حتى ٢٤ نوفمبر سنويا.

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ما هو الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؟

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي: إن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يزيد من مقاومة المضادات الحيوية موضحة بالأمثلة على ما يقوم به المرضى من استخدام خاطئ من سلوكيات تشمل: 


١-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​


٢-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​
 

٣-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​
 

٤-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​
 

٥-استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​
 

٦-تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى.​

 

تجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة  تجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لتجنب الإصابة ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.​


جدير بالذكر أن هيئة  الدواء المصرية أكدت ان المضادات الحيوية لا تستخدم لقتل الفيروسات بل لقتل البكتيريا، لافتة إلى أن كثرة استخدام المضادات الحيوية لقتل الفيروسات يسبب انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.


ووجهت هيئة الدواء المصرية عدد من النصائح لتقليل ظهور البكتيريا المقاومة مثل: ​

١- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات الطبيب والصيدلي.

 

٢-  الالتزام بجرعات المضاد الحيوي​.

 

٣-استكمال البرنامج العلاجي بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​.



٤- عدم استخدام المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​
 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

 

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