جامعة بنها تنظم ندوة لتوعية الطلاب بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

نظمت جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، ندوة لتوعية الطلاب بالمشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و12، ديسمبر 2023، بعنوان "شارك بصوتك نكمل الطريق"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد رمزي عضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكريم فتحي حلمي عضو الحملة، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ونواب رئيس جامعة بنها، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، وعدد كبير من الطلاب بالكليات المختلفة.

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وفي البداية رحب الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بالحضور، وبأعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبطلاب الجامعة، مؤكدا أن دور الجامعة ليس بناء شخصية الطالب فقط بل ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للوطن في إطار الاهتمام بدور الشباب وترسيخ الوعي الوطني لديه وخاصة في تعزيز المشاركة السياسية في الفعاليات القومية والاستحقاقات الانتخابية بكافة أنواعها.

وتابع رئيس جامعة بنها خلال كلمته، أن تحفيز الشباب للمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر هام وجدي من أجل استكمال طريق التنمية في ضوء حكاية الوطن وبناء الجمهورية الجديدة، مثمنا دور القيادة السياسية في الدفاع عن مقدرات الوطن ودعم قضايا الأشقاء في فلسطين وليبيا، وهو دور كان واضح ومؤثر كما لمسناه.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلي أن الشباب يمثل 60% من إجمالي الشعب المصري، ومشاركتهم في بناء الوطن أمر حتمي، مطالبا شباب الجامعة بالمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المقبلة لرد الجميل للوطن وقيادته الاستكمال مرحلة جديدة من بناء الجمهورية الجديدة.

ومن ناحيته قال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن العصر الحالي هو العصر الذهبي للشباب والمرأة، والرئيس يسعي دائما لتمكين الشباب وهو ما يتطلب من شباب مصر أن يساندوا الدولة المصرية ويشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويؤدوا دورهم في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى أن المشروع القومي "حياة كريمة"، نموذج فريد لتحويل القري المصرية إلي مراكز نموذجية حضارية.

وبدوره قال كريم بدر عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس، إن الشباب يجب أن يكون مؤثرا في المجتمع ومشاركته تساعد في أن يدعم الأهل والبلاد، موضحا أن السلبية في هذا الأمر لها آثار خطيرة في تضييع حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة والاستقرار.

وأشاد "بدر"، أثناء كلمته بالندوة، بموقف مصر المشرف في دعم القضية الفلسطينية وإرثاء الهدنة في غزة من خلال تحركات القيادة السياسية الحكيمة، مقدما الشكر للرئيس السيسي علي دعمه للقضية الفلسطينية.

فيما أوضح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن دور الشباب الوطني يتمثل في الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري وما تحقق من إنجازات للحفاظ علي الهوية المصرية ودعم التنمية والمشروعات في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو بمثابة رد للجميل، مشيرا إلى أن النزول والمشاركة يسهم في تثبت أركان الدولة المصرية وحماية مقدرات الوطن.

وأخيرا قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقليوبية، إن أعضاء الحملة يجوبون حاليا المحافظات المختلفة للاستماع والتعرف علي آراء المواطنين حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والعمل علي تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لديهم والتي سعت الجماعة السابقة علي نشرها بين أبناء الوطن، مطالبا الشباب بالمشاركة الفعالة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية باعتبارهم عصب الأمة وقوتها الكامنة.

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