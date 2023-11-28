جامعة بنها تنظم اليوم ندوة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات
أعلنت جامعة بنها تنظيم ندوة لتوعية الطلاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعنوان “شارك بصوتك نكمل الطريق” اليوم الثلاثاء في تمام الساعه 11:00 صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
تفاصيل المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
وكان المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات دعا جموع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم ولكي يحققوا ما نادوا به في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية.
أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية
وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين جميعًا على عدم الإصغاء إلى الشائعات والأكاذيب والمؤامرات التي يحيكها البعض في مواجهة هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، هو محاولة بث الخوف والشك في نفوس المصريين، الأمر الذي يقتضي من الشعب المصري تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة في الانتخابات.
وقال إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصري الأبي، والتزامه الأبدي بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حمى البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط.
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