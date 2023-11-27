وكيل صحة القليوبية يتابع أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ترافقه الدكتورة ولاء أحمد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ، جولة مرور مسائي لمستشفى بنها التعليمي، استقبلهم خلالها الدكتور محمد فاروق مدير المستشفى.

تناولت الجولة قسم الاستقبال والطوارئ والذي يضم ١٩ سريرا للتعامل مع الحالات الباردة، والحالات الطارئة، وتلاحظ تواجد الطاقم الطبي.

كما اطمأن وكيل الوزارة على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وأكد الدكتور حمودة الجزار على الدكتور محمد فاروق مدير المستشفى ضرورة تكثيف ومضاعفة القوي البشرية بالطوارئ خاصة وقت الذروة، كما أكد علي ضرورة عمل الإسعافات الأولية لكافة مترددي الطوارئ لحين التنسيق والترتيب مع هيئة الإسعاف وغرفة الطوارئ الفرعية.

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وأثناء المرور تابع وكيل الوزارة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى.

تأتي الخطوة بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر مع الدكتور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وجدير بالذكر أن المستشفى يتكون من ٦ مبانٍ وهي مبني الطوارئ "يعمل بكامل طاقته"، المبني الرئيسي "تحت التطوير" حيث تم الانتهاء من اعمال تطوير الدور الأرضي وجار الانتهاء من الطابق الأول والثاني، ومن المنتظر أنه يضيف ما يزيد عن ١٠٠ سرير للمستشفى خلال الشهور القليلة القادمة.

مبنى النساء " ويعمل بسعة ١١ سرير داخلي بالإضافة إلى ٢ غرفة عمليات، و٢ كشك ولادة، واستقبال " وباقي المبني المشروع الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار بين تخصصات القلب والرمد والمخ والاعصاب والاورام والعظام.

وفى نهاية الزيارة تقدم الدكتور حمودة عيد الجزار بخالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمد فاروق ولفريقه المعاون.