الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

لقتلهم طالب، حبس أب وأبنائه الثلاثة 4 أيام بالقليوبية

حبس عاطل بالقليوبية،
حبس عاطل بالقليوبية، فيتو

أمرت نيابة بالقليوبية حبس مالك محل أدوات منزلية وأبنائه الثلاثة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل طالب واصابة شخصين اثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بإصابة شخصين ووفاة آخر إثر مشاجرة.

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كان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "مصاب بجرح نافذ وتوفـى أثناء إسعافه" ووالده ونجل خالته "مصابان بجروح وكسور متفرقة بالجسم").

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص قيام (مالك محل أدوات منزلية وأنجاله الثلاثة) بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد الخولى والنقيب يوسف توفيق معاونى رئيس المباحث من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

 

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