آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

توقع "داونينج ستريت" أن يرفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مناشدات نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لإعادة رخام إلجن إلى بلاده، عندما يلتقيه هذا الأسبوع، قائلًا: إن المتحف البريطاني هو "المكان المناسب" لتلك الكنوز، حسبما أفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

"رخاميات إلجن"

وقد طالبت أثينا منذ فترة طويلة بإعادة "رخاميات إلجن" (المعروفة أيضًا باسم "رخاميات البارثينون"، هي عبارة عن مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية الكلاسيكية المصنوعة تحت إشراف المعماري والنحات المعروف فيدياس، ومساعديه، التي نقلها اللورد إلجن من اليونان في أوائل القرن التاسع عشر، عندما كان يشغل منصب السفير البريطاني لدى الإمبراطورية العثمانية.

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وأكد ميتسوتاكيس إنه سيثير القضية خلال اجتماعات مع سوناك وزعيم المعارضة كير ستارمر، خلال زيارته للندن.

لوحة "الموناليزا"

وانتقد داونينج ستريت، تشبيه الزعيم اليوناني حيازة المتحف البريطاني لتلك المنحوتات بلوحة "الموناليزا"، التي تم قطعها إلى نصفين.

وزعم المتحدث باسم سوناك أن رئيس الوزراء يتمسك بالقانون الذي يمنع إعادة الرخاميات بشكل دائم، مشيرا إلى أنه لن يؤيد أي ترتيبات لإعارتها.