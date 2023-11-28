الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

آثار مسروقة من اليونان
آثار مسروقة من اليونان في المتحف البريطاني، فيتو

توقع "داونينج ستريت" أن يرفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مناشدات نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لإعادة رخام إلجن إلى بلاده، عندما يلتقيه هذا الأسبوع، قائلًا: إن المتحف البريطاني هو "المكان المناسب" لتلك الكنوز، حسبما أفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

"رخاميات إلجن"

وقد طالبت أثينا منذ فترة طويلة بإعادة "رخاميات إلجن" (المعروفة أيضًا باسم "رخاميات البارثينون"، هي عبارة عن مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية الكلاسيكية المصنوعة تحت إشراف المعماري والنحات المعروف فيدياس، ومساعديه، التي نقلها اللورد إلجن من اليونان في أوائل القرن التاسع عشر، عندما كان يشغل منصب السفير البريطاني لدى الإمبراطورية العثمانية.

Advertisements

 

 

وأكد ميتسوتاكيس إنه سيثير القضية خلال اجتماعات مع سوناك وزعيم المعارضة كير ستارمر، خلال زيارته للندن.

 

لوحة "الموناليزا"

وانتقد داونينج ستريت، تشبيه الزعيم اليوناني حيازة المتحف البريطاني لتلك المنحوتات بلوحة "الموناليزا"، التي تم قطعها إلى نصفين.

وزعم المتحدث باسم سوناك أن رئيس الوزراء يتمسك بالقانون الذي يمنع إعادة الرخاميات بشكل دائم، مشيرا إلى أنه لن يؤيد أي ترتيبات لإعارتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

داونينج ستريت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المتحف البريطاني رخاميات إلجن الامبراطورية العثمانية

مواد متعلقة

وزيرة الداخلية البريطانية المقالة تهاجم سوناك: فاشل وخائن وضعيف

"رجيم سوناك"، يلقى رواجا عالميا

الأكثر قراءة

من هو خوسيه لويس سييراالمرشح لتدريب الزمالك

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

بيان عاجل من الحكومة بشأن وجود تشكيل عصابي يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم

ساويرس يرد على رسالة نتنياهو للعرب: هما يدمروا وإحنا ندفع

6 فئات محرومة من أداء مناسك الحج، تعرف عليهم

تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير

الموت يفجع عضو فريق المدفعجية

تنبيه عاجل من التعليم للمعلمين بمدارس لجان الانتخابات الرئاسية 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

منح مقدمة للعمالة غير المنتظمة لعام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية