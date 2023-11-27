آمال بتمديدها مقابل سراح 10 أسرى، مداهمات واعتقالات جديدة، سيناريوهات آخر يوم لهدنة وقف إطلاق النار

دخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أتاحت الإفراج عن محتجزين وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الإثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.

اليوم الاخير للهدنة وشروط اسرائيلية لتمديدها

وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسلم قائمة المحتجزين لدى حماس المقرر الإفراج عنهم بالدفعة الرابعة، مشيرًا إلى وجود إشكاليات كبيرة في القائمة ومفاوضات مكثفة لتغييرها.

وبحسب"رويترز" إن الوسطاء القطريين يعملون مع إسرائيل وحماس لحل القضايا وتجنب حدوث تأخير.

Advertisements

وقبلها ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن إسرائيل تسلمت قائمة من 11 اسما للإفراج عنهم في الدفعة الرابعة، فيما قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إنه لا تأكيد حتى الآن على تسلم قائمة المقرر الإفراج عنهم اليوم.

10 رهائن يوميا

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ترحيبه باحتمال إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في غزة بكل قوة في نهاية الهدنة.

اهداف اسرائيل من الحرب

وكان نتنياهو قد أكد، أثناء لقائه بمجموعة من الجنود في قطاع غزة، أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق 3 أهداف من خلال الحرب، وهي القضاء على حماس واسترجاع الأسرى ووضع حد لأي تهديد قادم من غزة.

وأعلنت حركة حماس أنها تسعى لتمديد هدنة الأربعة أيام مع إسرائيل، في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين، كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

وفي السياق أكدت مصادر إسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي اجتمع أمس وبحث استمرار عملية إطلاق سراح الرهائن وتمديد الهدنة، كما قالت المصادر إن إسرائيل توافق على تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 محتجزين يوميا.

وقبل وقت سابق أشار ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن عدد المحتجزين المدنيين لدى حماس قد يفوق الخمسين وهو أمر بفتح باب المفاوضات لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة.

وساطة مصرية قطرية

وتم الاتفاق بوساطة قطرية مصرية أمريكية ودخل حيز التنفيذ الجمعة، ونص على هدنة من أربعة أيام يفرج خلالها عن 50 رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق - إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل - فضلا عن 117 أسيرا فلسطينيا.

من المقرر أن يطلب نتنياهو من الحكومة الاثنين ميزانية حرب بقيمة 30 مليار شيكل (7.3 مليار يورو) وهو كان دعا من غزة إلى تحقيق النصر وذلك خلال أول زيارة للقطاع يجريها رئيس حكومة إسرائيلي منذ الانسحاب الإسرائيلي منها عام 2005.

وردّت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما تسبّب بمقتل زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، وفق السلطات الفلسطينية في غزة. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.

هدوء نسبي مؤقت

وإذا كانت الهدنة قد أتاحت فترة هدوء وجيزة لسكان غزة، فإن الوضع الإنساني في القطاع يبقى خطيرا والاحتياجات غير مسبوقة حسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ومنذ الجمعة، تمكنت 248 شاحنة محملة مساعدات من دخول القطاع، حسب الأمم المتحدة.

وتضرر أو دمر أكثر من نصف المساكن في القطاع بسبب الحرب، وفق الأمم المتحدة، فيما نزح 1.7 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة.

ويسمح الاحتلال بدخول كميات محدودة يوميًا من الوقود لقطاع غزة عبر مصر، وتم إيصال 75 ألف لتر، الخميس.

وتوزع "أونروا" الوقود لدعم توزيع الأغذية وتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات المياه والصرف والملاجئ والخدمات الضرورية الأخرى.

الهدنة الإنسانية

ومنذ إعلان الهدنة، توافد مئات المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين تباعا أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، وساحة بلدية البيرة حيث تم استقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم.

وفي القدس، منعت قوات الاحتلال أهالي المعتقلات من الاحتفال، أو استقبال المهنئين في المنزل، وعرقلة وصول المعتقلة المفرج عنها إسراء الجعابيص لعدة ساعات.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلين ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من السجون الإسرائيلية، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وقالت وفا إن عدد الأسرى في سجون إسرائيل بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، فيما أنه اعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد 7 أكتوبر الماضي.

وتعليقا علي الهدنة المؤقتة أكد أشرف عقل، سفير مصر الأسبق لدى فلسطين، أن الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية، تشمل تبادل المحتجزين لدى الجانبين، وتعد خطوة مهمة على طريق التهدئة.

وأضاف السفير أشرف عقل، أن الهدنة فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس ووقف الاعتداءات الهمجية المتواصلة على أهل قطاع غزة لاسيما أن تلك الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين لم تُرتكب ولم ترها البشرية منذ العهد النازي والحرب العالمية الثانية، إذ استهدفت المدنين وضرب المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومراكز الايواء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة.

وشدد على أن مصر هي أقدر طرف على فهم عقلية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والتعامل معها، لما لها من خبرة طويلة في الملف الفلسطيني، مضيفًا أن موقف مصر القوي المساند للقضية الفلسطينية يتناسب مع مواقفها التاريخية ودورها التاريخي وما قدمته من تضحيات وشهداء في حروب 1948 1956 1967 1973 فضلا عن حرب الاستنزاف وغير ذلك.

وتابع أن الشعب المصري مناصر لقضايا أمته العربية ولاسيما القضية الفلسطينية، كما أن القيادة السياسية المصرية لا تتحدث كثيرًا عن دورها الكبير وجهودها المضنية من أجل فلسطين بل تضطلع بمسئوليتها في هذا الشأن، مضيفًا أن العرب يقدرون دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ومناصرة شعب فلسطين وقضيته العادلة.

وتابع أن المساعدات المصرية تزيد على ٧٠٪؜ من إجمالي المساعدات الطبية والغذائية الذي قدمتها كل دول العالم، إذ أن هذا دأب مصر دائمًا.

وأعرب عن أمله في البناء على تلك الهدنة لتكون تهدئة مستدامة ولننطلق من بعدها نحو وقف إطلاق النار وإعادة تعمير غزة وعدم تهجير الشعب الفلسطيني والتوصل إلى إقامة الدولتين والحل العادل والجذري للقضية الفلسطينية وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

واختتم بأن إسرائيل لن تنجح فى النهاية في إبادة أهل غزة أو تهجيرهم خارج أرضهم نظرًا لأن هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يُقتلع من جذوره، فهو شعب شعب مقاوم ومرابط ويتمسك بوطنه وحقوقه المشروعة.