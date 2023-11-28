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صحة ومرأة

فوائد البنجر الأحمر، أكثري من تقديمه لأطفالك لهذه الأسباب

البنجر، فيتو
البنجر، فيتو

فوائد البنجر الأحمر، البنجر من الخضروات المهمة التى اشتهرت بقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد وبالتالى هو ضرورة فى علاج أنيميا فقر الدم.

وفوائد البنجر الأحمر، عديدة لأهمية حيث يستخدم فى صناعة السكر، وكذلك يدخل فى صناعة بعض الأدوية، وينصح به الخبراء.

أهمية تناول البنجر 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البنجر من الخضروات المهمة التى يجب أن تهتم الأمهات بتقديمه يوميا لأفراد الأسرة حيث يقدم فى طبق السلطة أو بمفرده مع عصير الليمون كنوع من المقبلات، لأهميته، وهناك شرط لتقديم البنجر وهو تقديم مصادر فيتامين سي بجانبه لتعزيز امتصاصه بالجسم.

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القيمة الغذائية الموجودة في البنجر 

واضاف السيد، أن البنجر له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم، أبرزها الحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذا يجب الإكثار من تناوله.

فوائد البنجر الأحمر، فيتو 

فوائد البنجر الأحمر 

وتابع، أن من فوائد البنجر الأحمر:-

  • يساعد على الوقاية من أمراض السرطان لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع وجود الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.
  • مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد في تغذيتها ونمو الجنين بشكل صحي كما يقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.
  • يخفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي تناوله مهم لمرضى السكر.
  • يساعد على علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وكذلك فيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • يساعد على الاسترخاء ويقلل التوتر ويحسن المزاج وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب.
  • يساعد على إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية ويساعد فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.
  • مهم لصحة الصغار حفاظًا على صحتهم ونموهم بشكل صحي وحمايتهم من الإصابة بأنيميا فقر الدم.
  • مهم للرياضيين قبل التمرين لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.
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