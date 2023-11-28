أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر يأتي ويذهب، ويوجد عدة أنواع من الذبحة الصدرية، الذبحة الصدرية المستقرة هي النوع الأكثر شيوعًا، وهي ناجمة عن مرض الشريان التاجي، الراحة والأدوية يمكن أن تخفف من الذبحة الصدرية، وتشير الذبحة الصدرية الشديدة أو غير المتوقعة إلى نوبة قلبية وتحتاج إلى رعاية طبية فورية.

الذبحة الصدرية، فيتو

ما هي الذبحة الصدرية؟

الذبحة الصدرية هي ألم أو انزعاج في الصدر يحدث عندما لا يتلقى القلب ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين ونتيجة لذلك، قد ينبض القلب بشكل أسرع وأصعب للحصول على المزيد من الدم، مما يسبب ألمًا ملحوظًا للمريض، الذبحة الصدرية ليست مرضا وإنما عرض وعلامة تحذيرية لأمراض القلب.

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ما الذي يسبب الذبحة الصدرية؟

انخفاض تدفق الدم إلى القلب (نقص تروية عضلة القلب) يسبب الذبحة الصدرية، والعديد من المشاكل في الشرايين التاجية يمكن أن تمنع القلب من تلقي ما يكفي من الدم، وتشمل هذه:

مرض الشريان التاجي (CAD): هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للذبحة الصدرية، ويحدث ذلك عندما تتراكم اللويحة (مادة دهنية شمعية) في الشرايين التاجية، التي تزود القلب بالدم وتضيق هذه الشرايين أو تتصلب (تصلب الشرايين)، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب.

مرض الأوعية الدموية الدقيقة التاجية: هذه الحالة أكثر شيوعًا بين النساء مقارنة بالرجال، فهو يدمر جدران الأوعية الدموية الصغيرة التي تتفرع من الشرايين التاجية، ولا يتم رؤية هذه الأوعية الدموية في الاختبارات النموذجية لـ CAD وتتطلب اختبارات خاصة غير متوفرة في جميع المراكز الطبية.

تشنج الشريان التاجي: تنقبض الشرايين التاجية بشكل متكرر (تضيق) ثم تنفتح، وتعمل هذه الرسائل غير المرغوب فيها على تقييد تدفق الدم إلى القلب مؤقتًا، ويمكن أن تصاب بتشنجات الشريان التاجي دون الإصابة بمرض الشريان التاجي، وقد لا يتم تشخيص ذلك من خلال الاختبارات الروتينية لـ CAD وقد يتطلب اختبارات خاصة غير متوفرة في جميع المراكز الطبية.

عوامل الخطر للذبحة الصدرية

توجد العديد من عوامل الخطر للذبحة الصدرية، وتزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بمشاكل القلب التي تسبب الذبحة الصدرية بشكل مباشر، مثل مرض الشريان التاجي، وتحد عوامل أخرى من كمية الدم الغني بالأكسجين الذي يمكن أن يصل إلى قلبك.

لا يمكن تغيير بعض عوامل الخطر (مثل الشيخوخة)، وقد تكون قادرًا على إدارة الآخرين من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

قلق مزمن.

السكري.

اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، أو الدهون المتحولة، أو السكر، أو الصوديوم، أو الكربوهيدرات المكررة.

الذبحة الصدرية، فيتو

شرب الكحول.

التعرض لتلوث الهواء "الجسيمي" (مثل الغبار الناتج عن الطرق أو المزارع أو مواقع البناء).

التاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب المبكرة.

سكتة قلبية.

مرض صمام القلب.

ضغط دم مرتفع.

عالي الدهون.

تضخم القلب

التعرض لفترة طويلة للتدخين السلبي.

متلازمة الأيض.

عدم التحرك بما فيه الكفاية (الخمول البدني).

البدانة.

العمر الأكبر (أكثر من 45 عامًا للرجال والأشخاص AMAB، أكثر من 55 عامًا للنساء والأشخاص AFAB).

التدخين أو التدخين الإلكتروني أو استخدام منتجات التبغ الأخرى.