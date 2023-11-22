الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد البرتقال، يقوي المناعة ويحمي القلب من الأمراض

فوائد البرتقال للصحة،
فوائد البرتقال للصحة، فيتو

فوائد البرتقال، للصحة عديدة، وهو فاكهة شتوية غنية بالعناصر الغذائية، وتوفر العديد من الفوائد الصحية، لأنه يحتوي على العديد من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، ولذلك دائما ينصح بتناوله خبراء التغذية والأطباء، طوال فصل الشتاء، للحماية من الفيروسات ونزلات البرد.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول البرتقال بانتظام طوال فصل الشتاء، يحمي من عدوى الفيروسات التي تنتشر خلال فصل الشتاء، من الإنفلونزا كورونا بمتحوراته.

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فوائد البرتقال للصحة

 وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البرتقال للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تقوية جهاز المناعة:
يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على حماية الخلايا من التلف. يلعب فيتامين سي أيضًا دورًا مهمًا في تكوين خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية لجهاز المناعة القوي.

الوقاية من السرطان:
يحتوي البرتقال أيضًا على مضادات الأكسدة الأخرى، مثل البيتا كاروتين، والتي قد تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البرتقال قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم.

الوقاية من أمراض القلب:
يحتوي البرتقال على الألياف الغذائية، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. كما أنه يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم. تشير الدراسات إلى أن تناول البرتقال قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم مستويات السكر في الدم:
يحتوي البرتقال على سكر الفركتوز، وهو نوع من السكر البسيط الذي يتم امتصاصه ببطء في الجسم. هذا يعني أن البرتقال يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

دعم صحة الجهاز الهضمي:
يحتوي البرتقال على الألياف الغذائية، والتي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد على تليين البراز ومنع الإمساك. كما أنها تساعد على تغذية البكتيريا الصحية في الأمعاء.

الوقاية من فقر الدم:
يحتوي البرتقال على الحديد، وهو معدن ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يساعد تناول البرتقال في الوقاية من فقر الدم، وهو حالة تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء.

 

بالإضافة إلى هذه الفوائد، قد يساعد البرتقال أيضًا في:

الحفاظ على صحة الجلد والعيون
تعزيز فقدان الوزن.
تحسين الحالة المزاجية.

فوائد البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال من الكيك المميز بطعمه اللذيذ، ويفضل تناوله الكثيرين، وبشكل خاص الأطفال الصغار، وتحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، بدلا من أن تضطر لشرائها بأسعار لا تناسب ميزانية الأسرة.

 

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل الكيكة البرتقال الهشة اللذيذة، وبخطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة.

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال:

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة 
200 جرام سكر (:كوب إلا ربع) 
4 بيضات متوسطة بدرجة حرارة الغرفة 
250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو ) 
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم 
باكو فانيليا 
عصير برتقالة فريش مصفى (120 ميللى، حوالى نصف كوب مش مليان).

 

طريقة عمل الكيكة البرتقالي:

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.
ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.
نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.
نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.
نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.
نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق. 
نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.
بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

فوائد البرتقال للصحة، يقوي المناعة ويحمي من السرطان

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