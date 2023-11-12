أعراض وأسباب مرض الشريان التاجي

يحدث مرض الشريان التاجي (CAD) من تدفق الدم في الشرايين التاجية، التي تنقل الدم إلى عضلة القلب، ويشكل الكوليسترول والمواد الأخرى التي تضيق الشرايين التاجية، ويعد ألم الصدر هو أكثر أعراض CAD شيوعًا، ويمكن أن يؤدي CAD إلى نوبة قلبية أو عدم انتظام ضربات القلب أو فشل القلب.

مرض الشريان التاجي، فيتو

مرض الشريان التاجي

مرض الشريان التاجي (CAD) هو ضيق أو انسداد في الشرايين التاجية، التي تزود القلب بالدم الغني بالأكسجين، ويحدث هذا لأنه مع مرور الوقت يؤدي تراكم اللويحات، (بما في ذلك الكوليسترول) في هذه الشرايين إلى الحد من كمية الدم التي يمكن أن تصل إلى عضلة القلب.

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وقد يكون المريض مصابًا بمرض الشريان التاجي لسنوات عديدة ولا تظهر عليه أي أعراض حتى تصاب بنوبة قلبية.

تشمل الأسماء الأخرى لـ CAD مرض القلب التاجي (CHD) ومرض القلب الإقفاري وهذا أيضًا ما يعنيه معظم الناس عندما يستخدمون المصطلح العام "أمراض القلب".

أنواع أمراض الشريان التاجي

هناك شكلان رئيسيان لمرض الشريان التاجي:

مرض القلب الإقفاري المستقر: هذا هو الشكل المزمن، وتضيق الشرايين التاجية تدريجيًا على مدى سنوات عديدة مع مرور الوقت، يتلقى القلب كمية أقل من الدم الغني بالأكسجين وقد يشعر المريض ببعض الأعراض، لكنه قادر على التعايش مع الحالة يومًا بعد يوم، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

متلازمة الشريان التاجي الحادة: هذا هو الشكل المفاجئ الذي يمثل حالة طبية طارئة، وتمزق اللويحة الموجودة في الشريان التاجي فجأة وتشكل جلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى القلب، هذا الانسداد المفاجئ يسبب نوبة قلبية.

أعراض الشريان التاجي

وقد لا تظهر على المريض أي أعراض مرض الشريان التاجي لفترة طويلة، يستغرق تراكم البلاك سنوات عديدة، وحتى عقودًا ولكن مع ضيق الشرايين، قد يلاحظ أعراضًا خفيفة، وتعني هذه الأعراض أن القلب يضخ بقوة أكبر لتوصيل الدم الغني بالأكسجين إلى الجسم.

تشمل أعراض مرض CAD المزمن ما يلي:

الذبحة الصدرية المستقرة: هذا هو العرض الأكثر شيوعا، الذبحة الصدرية المستقرة هي ألم مؤقت في الصدر أو انزعاج يأتي ويختفي بنمط يمكن التنبؤ به، وسيلاحظ ذلك عادةً أثناء النشاط البدني أو الاضطراب العاطفي ويختفي عند الراحة أو تناول النتروجليسرين (دواء يعالج الذبحة الصدرية).

ضيق التنفس: يشعر بعض الأشخاص بضيق في التنفس أثناء ممارسة نشاط بدني خفيف.

في بعض الأحيان، يكون أول أعراض مرض الشريان التاجي هو الأزمة القلبية.

ما الذي يسبب مرض الشريان التاجي؟

يسبب تصلب الشرايين مرض الشريان التاجي، تصلب الشرايين هو التراكم التدريجي للويحات في الشرايين في جميع أنحاء الجسم، وعندما تؤثر اللويحة على تدفق الدم في الشرايين التاجية، فهذا يعني ان المريض تعاني من مرض الشريان التاجي.

تتكون اللويحة من الكوليسترول والفضلات والكالسيوم والفيبرين (مادة تساعد على تجلط الدم) وعندما تتجمع اللويحة على طول جدران الشرايين، تصبح الشرايين ضيقة ومتيبسة.

ويمكن أن تسد اللويحة الشرايين أو تلحق الضرر بها، مما يحد أو يوقف تدفق الدم إلى جزء معين من الجسم، وعندما تتراكم الترسبات في الشرايين التاجية، لا تستطيع عضلة القلب الحصول على ما يكفي من الدم لذلك، لا يستطيع القلب الحصول على الأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح (نقص تروية عضلة القلب) ويؤدي إلى عدم الراحة في الصدر (الذبحة الصدرية) ويعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

الأشخاص الذين لديهم تراكم لويحات في الشرايين التاجية غالبًا ما يكون لديهم تراكم في أماكن أخرى من الجسم أيضًا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات مثل مرض الشريان السباتي ومرض الشريان المحيطي (PAD).

هل مرض الشريان التاجي وراثي؟

جزئيا، يؤثر التاريخ العائلي على خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، ولكن العديد من عوامل الخطر الأخرى ليس لها علاقة بالوراثة، الاختيارات التي تقوم بها كل يوم تضيف تأثيرًا كبيرًا على خطر إصابتك بالـ CAD.

مرض الشريان التاجي، فيتو

ما هي عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي؟

يوجد العديد من عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي، ولا يمكنك تغييرها كلها ولكن يمكنك إدارة بعضها عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة أو تناول الأدوية.

أن يكون عمر الشخص أكبر من 45 عامًا في الذكور أو أكثر من 55 عامًا بالنساء.

وجود أحد أفراد الأسرة البيولوجيين مصابًا بأمراض القلب، وخاصة الأب أو الأخ الذي تم تشخيصه قبل سن 55 عامًا أو الأم أو الأخت قبل سن 65 عامًا.

تناول الكثير من الدهون المشبعة أو الكربوهيدرات المكررة.

عدم ممارسة الرياضة بما فيه الكفاية.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

التدخين أو التدخين الإلكتروني أو أي استخدام آخر للتبغ.

الإصابة بتصلب الشرايين.

ضغط دم مرتفع.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

انخفاض مستوى الكوليسترول.

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية (فرط ثلاثي جليسريد الدم).

فقر دم.

أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

فشل كلوي مزمن.

السكري.

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

متلازمة الأيض.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 25.

اضطرابات النوم مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.

انقطاع الطمث المبكر (قبل سن الأربعين).

بطانة الرحم.

تاريخ الإصابة بسكري الحمل أو تسمم الحمل أو تسمم الحمل.

استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية.

ما هي مضاعفات مرض الشريان التاجي؟

المضاعفات الرئيسية لمرض الشريان التاجي هي نوبة قلبية،والتي تعد حالة طبية طارئة يمكن أن تكون قاتلة وتبدأ عضلة القلب بالموت لأنها لا تتلقى ما يكفي من الدم.

على مر السنين، يمكن أن يؤدي مرض الشريان التاجي أيضًا إلى إضعاف قلبك ويؤدي إلى مضاعفات، بما في ذلك:

عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان الأذيني).

توقف القلب.

صدمة قلبية.

سكتة قلبية.