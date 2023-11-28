هل تسبب الحساسية ألم الصدر، اعرف أهم أعراضها وطرق علاجها

يمكن أن تتسبب الحساسية في تضخم الممرات الهوائية وانقباضها وإنتاج مخاط زائد في الرئتين، ولا يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر فحسب بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى احتقان الصدر.

وتحدث الحساسية عندما يكون لدى الجسم استجابة مبالغ فيها للمواد البيئية غير الضارة عادة، بما في ذلك الغبار وحبوب اللقاح.

الحساسية، فيتو

أثناء رد الفعل التحسسي، يطلق الجسم الهستامين وغيره من الوسائط الالتهابية في مجرى الدم ويؤثر هذا على أجزاء مختلفة من الجسم ويسبب أعراض الحساسية مثل تمزق العين والعطس وسيلان الأنف وغير ذلك.

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الحساسية واحتقان الصدر يشير احتقان الصدر إلى الالتهاب والانقباض وتراكم المخاط في الرئتين والممرات الهوائية السفلية، والمعروفة أيضًا باسم القصبات الهوائية، والتي تعد طريقة الجهاز المناعي لحماية الشعب الهوائية من الجراثيم وإزالتها من الجسم.

الحساسية يمكن أن تسبب احتقان الصدر

ويحدث هذا عندما يتفاعل الجسم مع المهيجات البيئية عن طريق إنتاج الهيستامين وجزيئات التهابية أخرى، والتي يمكن أن تسبب التهاب مجرى الهواء وتورم الأغشية المخاطية، وهذا ينتج مخاطًا زائدًا ويمكن أن يؤدي إلى الازدحام، طبقًا لموقع "Medical news today" الطبي.

العرض الرئيسي لاحتقان الصدر هو السعال مع إنتاج المخاط الذي يمكن أن يختلف لونه من الأصفر إلى الرمادي، وقد يسبب أيضًا صفيرًا وضيقًا في التنفس.

أعراض الحساسية

يؤثر الهيستامين الذي ينتجه الجسم أثناء رد الفعل التحسسي على أعضاء الجسم المختلفة، ونادرا ما يحدث احتقان الصدر الناجم عن الحساسية كعرض وحيد، وغالبًا ما يظهر مع أعراض الحساسية الشائعة الأخرى مثل:

سيلان أو انسداد الأنف

العطس

حكة، عيون حمراء

طفح جلدي

صداع

تعب

كيفية علاج الحساسية والاحتقان

علاج احتقان الصدر يعتمد على السبب في معظم الحالات، تختفي الأعراض دون علاج.

إذا كان احتقان الصدر نتيجة للحساسية، فإن أفضل علاج هو تجنب مسببات الحساسية أو المهيجات.

الحساسية، فيتو

على الرغم من أن معظم الأعراض الخفيفة تختفي تلقائيًا، إلا أن الأطباء قد يصفون أيضًا أدوية لتفاعلات الحساسية الخفيفة، بما في ذلك:

موسعات الشعب الهوائية، والتي تعمل على استرخاء وفتح القصبات الهوائية

مضادات الهيستامين

الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم أو الاستنشاق

مزيلات الاحتقان

مثبتات الخلايا البدينة، والتي تعمل على الخلايا التي تلعب دورًا مهمًا في المناعة

يتضمن العلاج المناعي قيام الطبيب بإدخال مادة يعاني من حساسية تجاهها بجرعات متزايدة، ويستخدمون هذا العلاج بهدف جعل الجهاز المناعي لدى الشخص أقل حساسية لمسببات الحساسية، مما يقلل من أعراض الحساسية عندما يواجهها الشخص في المستقبل.