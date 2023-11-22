أعراض دور البرد المنتشر، هل كورونا أم انفلونزا؟

تصدرت أعراض دور البرد المنتشر محركات البحث جوجل بعد تزايد معدلات الإصابة بأعراض نزلة البرد في كل البيوت في الفترة الحالية.

أعراض دور البرد المنتشر

وكشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري امراض الحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليا من الصعب تحديده سواء أكان كورونا أو غيره، لافتا إلى أن في الفترة الحالية ينتشر 4 انواع من الفيروسات لها نفس الأعراض لا يمكن التمييز بينهم وهم نزلة البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسي وفيروس كورونا

Advertisements

دور البرد المنتشر

وأوضح لـ"فيتو" أنه لا يمكن التفرقة بينهم الا ان 80% من الحالات تتعافي عن طريق المناعة مشيرا الى انه الإنفلونزا مرض سريري يسبب مشاكل تنفسية وآلام في العظام تسبب عدم القدرة على القيام بمهام العمل وايضا ارتفاع في درجة حرارة الجسم الى 39 درجة.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة ان دور البرد من أعراضه ارتفاع بسيط في الحرارة يصل الى 38 واحتقان بسيط وصداع ولا يوجد آلام في العظام ويمكن للإنسان المصاب ممارسة أعماله عكس فيروس الإنفلونزا.

وتابع حديثه أن فيروس كورونا مع تعرضه لتحورات كثيرة اصبح اشبه بنزلة البرد بينما الفيروس المخلوي التنفسي من الفيروسات التنفسية التي تصيب جميع الفئات ولكن خطورته تظهر على الرضع وحديثي الولادة وقد يكون له مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي في بعض الحالات.

دورالبرد

نصائح لتجنب دور البرد المنتشر

ووجه بعض النصائح في حالة الإصابة بدور البرد المنتشر وظهور أعراضه بضرورة عدم ذهاب الطفل الى المدرسة عند ارتفاع حرارة جسمه مع ظهور أعراض برد او رشح وتناول مصل الإنفلونزا إذا كان شخص عمره يزيد عن 6 شهور مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي والعطس والنظافة الشخصية مؤكدا ضرورة التهوية الجيدة في المنازل مع التغذية الجيدة وارتداء ملابس قطنية ثقيلة والاكثار من السوائل والعصائر وتجنب تيارات الهواء الساقعة وتناول فيتامين سي والزنك لتقوية المناعة.

كانت وزارة الصحة، اكدت أنه مع دخول فصل الشتاء يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطش أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس.

أنواع الفيروسات التنفسية

أوضحت أنه يوجد بعض الأنواع التي تنتقل بطرق أخرى مثل اللعاب ومن أشهر هذه الفيروسات (مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses- الإنفلونزا - فيروس كورونا المستجد - الفيروس المخلوي التنفسي- فيروس نظير الإنفلونزا- الفيروس الغدي - فيروس ابشتاین بار).

اكدت انه تتشارك الفيروسات التنفسية في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا:

العطس

الصداع

التهاب الحلق

سعال

آلام العضلات

انخفاض الشهية

وأوضحت أنه عادة يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطيرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية.