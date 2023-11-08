الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

10 نصائح مهمة تحمي طفلك من الحساسية الموسمية في الخريف

الحساسية الموسمية،
الحساسية الموسمية، فيتو

الحساسية الموسمية من الإصابات المزعجة والمتكررة التي تحدث عادة في فصل الخريف فصل التقلبات الجوية ما يؤثر على صحة الصغار بشكل سلبى.

والحساسية الموسمية أعراضها مزعجة وعادة يصاب بها الصغار وتؤثر على مناعتهم ما يزعج الأمهات كثيرا خوفا على صحة الصغار.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية على مدار السنة حيث ترتفع وتنخفض درجات الحرارة خلاله ما يضعف مناعة الصغار ومع انتشار الأتربة فى هذا الفصل تزداد فرص الإصابة بالحساسية.

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الحساسية الموسمية فى الخريف، فيتو 

10 نصائح تحمي طفلك من الحساسية الموسمية في الخريف 

وأضاف شبيب، أنه من المستحيل حماية الطفل بنسبة 100% كم الحساسية الموسمية في الخريف، ولكن هناك بعض النصائح التى تساعد في حماية الطفل من الحساسية الموسمية فى الخريف بنسبة 70%، ومن هذه النصائح:-

  • التهوية الجيدة للمكان وخاصة المكان الذي ينام فيه الطفل ويقضى فيه أغلب يومه.
  • منع وقوف الطفل فى مكان به تراب أو دخان أو وبر أى حيوانات مثل
    القطط الأليفة لأنها من مسببات الحساسية بصورة مباشرة.
  • الحذر من استعمال العطور والبرفانات خاصة المركزة وممنوع وضعها على
    جلد الطفل والشخص الذي يحمل الطفل أيضا يجب عدم وضعه للعطور.
  • ممنوع ذهاب الطفل إلى المدرسة وهو مريض لعدم حدوث أى مضاعفات له.
  • عدم تعريض الطفل للهواء المباشر، وعدم حمامه ثم خروجه من المنزل فى الهواء البارد لأن ذلك يزيد من الحساسية.
  • الطفل لو بيزحف ممنوع السماح له أن يزحف على مكان فيه وبر أو صوف 
    لأن ذلك بشره كثيرا.
  • غسل ملابس الطفل وشطفها بصورة جيدة لمنع وجود أى رواسب لمسحوق الغسيل لأنه يزيد الحساسية.
  • ممنوع إلباس الطفل ملابس ثقيلة فى طقس مناسب لأنه من عرق الطفل وتكون الأملاح يحدث تهيج لجلد الطفل وتحدث الحساسية.
  • تقديم السوائل الدافئة للطفل باستمرار والأطعمة التى ترفع مناعته مثل الخضروات والفاكهة الطازجة لمساعدته على مقاومة جميع الأمراض.
  • غسل وجه الطفل بالماء الجاري وشرب القليل من الماء قبل تعريضه للهواء البارد، خاصة قبل الذهاب إلى المدرسة.
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وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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الحساسية الموسمية فصل الخريف نصائح مهمة تحمى طفلك من الحساسية الموسمية فى الخريف الحساسية الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

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