الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

ما هي عدوى الدودة الدبوسية وطرق انتشارها؟

الدودة الدبوسية،
الدودة الدبوسية، فيتو

الديدان الدبوسية، والمعروفة أيضًا باسم الديدان الخيطية، هي ديدان صغيرة بيضاء أو رمادية فاتحة تسبب عدوى شائعة تسمى داء المعوية، وعادة ما توجد الدودة الدبوسية عند الأطفال، ويمكن علاجها بأدوية مضادة للطفيليات لا تتطلب وصفة طبية.

الدودة الدبوسية، فيتو

ما هي عدوى الدودة الدبوسية؟

تسمى عدوى الدودة الدبوسية بداء المعوية، وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا من عدوى الدودة وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي، وعلى الرغم من أن عدوى الدودة الدبوسية تحتاج إلى علاج، إلا أنها عادة لا تسبب أي مشاكل طبية خطيرة.

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تعد عدوى الدودة الدبوسية شائعة جدًا، حيث تؤثر على ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن يصاب الأشخاص من جميع الأعمار بالديدان الدبوسية، ولكن العدوى توجد في أغلب الأحيان عند الأطفال، ويكون مقدمو الرعاية وأفراد أسرة الأطفال المصابين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

غالبًا ما تكون مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة والمدارس مصدرًا لعدوى الدودة الدبوسية، وعادةً ما يتأثر الأشخاص الذين يعيشون في المؤسسات بالديدان الدبوسية.

ما هي أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية؟

تشمل أعراض عدوى الدودة الدبوسية (داء المعوية) ما يلي:

الحكة الشرجية، خاصة في الليل: تضع الديدان الدبوسية بيضها حول فتحة الشرج ليلًا، مما يسبب الحكة والتهيج في حين أن الأعراض عادة ما تكون خفيفة، إلا أن الحكة الشرجية يمكن أن تكون شديدة.

الأرق: نظرًا لأن الحكة الشرجية تكون أسوأ في الليل، فإن الأشخاص الذين يعانون من عدوى الدودة الدبوسية يمكن أن يواجهوا صعوبة في النوم، مما قد يؤدي إلى انخفاض التركيز والتعب وفقدان الوزن.

الحكة المهبلية: عند الإناث، يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا الإفرازات المهبلية (التسرب) والحكة في منطقة المهبل.

كيف يصاب الناس بالديدان الدبوسية؟

الدودة الدبوسية، فيتو

تحدث عدوى الدودة الدبوسية عندما يبتلع شخص ما بيض الدودة الدبوسية، عادةً بالطريقة التالية:

تضع الديدان الدبوسية بيضها على الجلد المحيط بفتحة الشرج لشخص مصاب، وعندما يلمس هذا الشخص فتحة الشرج أو يخدشها، تلتصق البويضات بالأصابع والأظافر، ويتم بعد ذلك نقل البيض إلى الأسطح وإلى أشخاص آخرين، الذين يبتلعونها عندما يلمسون أفواههم.

وينتقل البيض عبر الجهاز الهضمي للشخص المصاب ويفقس في الأمعاء.

بمجرد فقس البيض، تشق أنثى الدودة الدبوسية طريقها إلى فتحة الشرج لتضع بيضها.

ويمكن لبيض الدودة الدبوسية البقاء على قيد الحياة لمدة 2-3 أسابيع على الأصابع، وتحت الأظافر، وعلى الأسطح مثل البياضات أو الملابس أو مقاعد المراحيض، ولا يمكن رؤية البيض الصغير إلا تحت المجهر.

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