أعراض اضطرابات العصب الحائر، وطرق علاجه

يحمل العصب الحائر إشارات بين الدماغ والقلب والجهاز الهضمي، والذي يعد جزءً أساسيا من الجهاز العصبي السمبتاوي، ويمكن أن يؤدي تلف العصب المبهم إلى خزل المعدة، وعدم انتقال الطعام إلى الأمعاء بعض الأشخاص الذين يعانون من الإغماء الوعائي المبهمي يُغمى عليهم بسبب انخفاض ضغط الدم، ويمكن لتحفيز العصب الحائر (VNS) علاج الصرع والاكتئاب.

العصب الحائر، فيتو

ما هي وظيفة العصب الحائر؟

يُعد العصب الحائر جزءً من الجهاز العصبي بالجسم وتلعب أدوارًا مهمة في الوظائف الحسية والحركية اللاإرادية، بما في ذلك:

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الهضم.

معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس.

استجابات الجهاز المناعي.

المزاج.

إنتاج المخاط واللعاب.

أحاسيس الجلد والعضلات.

التخطاب.

التذوق.

خروج البول.

ما هي الحالات والاضطرابات التي تؤثر على العصب الحائر؟

يمكن أن يكون العصب المبهم متورطًا في هذه الحالات:

خزل المعدة: يحدث خزل المعدة عندما يؤدي تلف العصب المبهم إلى منع الطعام من الانتقال من المعدة إلى الأمعاء، ويمكن أن ينجم تلف العصب الحائر هذا عن مرض السكري والالتهابات الفيروسية وجراحة البطن وتصلب الجلد.

الإغماء الوعائي المبهمي: يحدث الإغماء الوعائي المبهمي عندما يبالغ العصب الحائر المتصل بالقلب في رد فعله تجاه مواقف معينة مثل الحرارة الشديدة أو القلق أو الجوع أو الألم أو التوتر، وينخفض ​​ضغط الدم بسرعة كبيرة (انخفاض ضغط الدم الانتصابي)، مما يجعل المريض يشعر بالدوار أو الإغماء.

ما هي علامات مشاكل العصب الحائر؟

تسبب حالات العصب المبهم أعراضًا مختلفة اعتمادًا على السبب المحدد والجزء المصاب من العصب.

وقد يواجه المريض:

ألم في البطن وانتفاخ.

الارتجاع الحمضي (مرض ارتجاع المريء GERD).

تغيرات في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم أو نسبة السكر في الدم.

صعوبة في البلع.

الدوخة أو الإغماء.

بحة أو صفير أو فقدان الصوت.

فقدان الشهية، أو الشعور بالشبع بسرعة، أو فقدان الوزن غير المبرر.

استفراغ وغثيان.

ما هو تحفيز العصب الحائر؟

يستخدم تحفيز العصب الحائر (VNS) نبضات كهربائية لتحفيز العصب المبهم الأيسر، ويقوم مقدمو الرعاية الصحية بزراعة جهاز صغير في الصدر، تحت الجلد ويمر سلك تحت الجلد يربط بين الجهاز والعصب.

يرسل الجهاز إشارات كهربائية خفيفة وغير مؤلمة عبر العصب الحائر الأيسر إلى الدماغ وتعمل هذه النبضات على تهدئة النشاط الكهربائي غير المنتظم في الدماغ.

العصب الحائر، فيتو

ما هي العلاجات الشائعة لاضطرابات العصب الحائر؟

وتشمل علاجات خزل المعدة ما يلي:

التغيرات الغذائية.

أدوية لتخفيف الغثيان وآلام البطن وتنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين إفراغ المعدة.

أنابيب التغذية لتوصيل التغذية إلى مجرى الدم.

التحفيز الكهربائي للمعدة (على غرار VNS) لإرسال نبضات كهربائية إلى العضلات والأعصاب في المعدة وتحريك الطعام عبر الأمعاء.

تشمل علاجات الإغماء الوعائي المبهمي ما يلي:

تناول نظام غذائي عالي الملح.

إيقاف الأدوية التي تخفض ضغط الدم، مثل مدرات البول.

تناول الأدوية لزيادة مستويات الصوديوم والسوائل وضغط الدم أو لتهدئة استجابات الجهاز العصبي.

ارتداء جوارب ضاغطة لمنع الدم من التجمع في الساقين.