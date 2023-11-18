12 طريقة منزلية لعلاج آلام المعدة

يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية في حل آلام المعدة والبطن، مثل شرب الماء وتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل، وإذا لم يساعد ذلك فتتوفر الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة طبيًا.

الم المعدة، فيتو

تشمل الأعراض الشائعة لاضطراب المعدة وعسر الهضم ما يلي:

حرقة المعدة، أو الارتجاع الحمضي

غثيان

الانتفاخ

غاز

التجشؤ، وأحيانًا ظهور سوائل أو طعام مرير أو كريه المذاق

رائحة الفم الكريهة أو الحامضة

الفواق أو السعال

ما هو ألم المعدة؟

ألم المعدة هو ألم أو وجع يشعر به الشخص في أي مكان بين الصدر والفخذ، ويمكن أن يختلف هذا الألم في شدته ويؤثر على مناطق مختلفة من البطن، مثل:

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زائدة

الكبد

المرارة

معدة

البنكرياس

الأمعاء

ويمكن أن تختلف آلام المعدة في شدتها ولها أسباب مختلفة.

أسباب آلام المعدة

قد يكون ألم البطن ناتجًا عن أسباب أكثر شيوعًا مثل الغازات وعسر الهضم والإمساك والإسهال، قد تسبب الأمراض المعدية، مثل الأنفلونزا، آلامًا في البطن أيضًا.

تشمل الأسباب غير الشائعة ما يلي:

التهاب رئوي

احتشاء عضلة القلب، أو نوبة قلبية

فتق مختنق

التهاب الصفاق، وهو عدوى في بطانة المعدة

انسداد الامعاء

التهاب الزائدة الدودية

التهاب البنكرياس

حصى الكلى

كيسات المبيض

علاجات منزلية لعلاج ألم المعدة

توجد العديد من العلاجات المنزلية الشائعة لعسر الهضم، وقد يساعد بعضها أيضًا في تخفيف اضطراب المعدة الناتج عن مصادر أخرى، مثل متلازمة القولون العصبي.

1. مياه الشرب

يحتاج الجسم إلى الماء لهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة والمشروبات بكفاءة، إن الجفاف يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة وأقل فعالية، مما يزيد من احتمالية اضطراب المعدة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد شرب الماء في تقليل حرقة المعدة.

فطبقًا لموقع "medical news today" الطبي، أنه على الرغم من أن القاعدة العامة هي شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، إلا أن احتياجات الشخص من السوائل يمكن أن تختلف، ويمكن لمستويات النشاط والارتفاع ودرجات الحرارة القصوى والصحة العامة والحجم أن تحدث فرقًا في احتياجات السوائل.

حوالي 20% من السوائل التي يتناولها الشخص تأتي من الطعام، والباقي يأتي من المشروبات بالنسبة لمعظم الناس، فإن الرقم المناسب الذي يجب استهدافه هو حوالي 8 أكواب أو أكثر من الماء يوميًا، ويحتاج الأطفال الأصغر سنًا إلى مياه أقل قليلًا من البالغين:

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، من المهم أن يظلوا رطبين، ويمكن أن يؤدي القيء والإسهال بسرعة إلى الجفاف، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض الاستمرار في شرب الماء.

2. تجنب الاستلقاء

تجنب الاستلقاء قد يمنع عسر الهضم من أن يتحول إلى حرقة في المعدة.

وعندما يكون الجسم أفقيًا، فمن المرجح أن ينتقل الحمض الموجود في المعدة إلى الخلف ويتحرك إلى الأعلى، مما قد يسبب حرقة المعدة، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة تجنب الاستلقاء أو الذهاب إلى السرير لبضع ساعات على الأقل حتى يمر الاضطراب.

3. الزنجبيل

قد يساعد الزنجبيل في تقليل الغثيان والقيء لدى الأشخاص الحوامل أو أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، ويمكن للأفراد الذين يعانون من اضطراب في المعدة تجربة إضافة الزنجبيل إلى طعامهم أو شربه كشاي، وقد تحتوي بعض أنواع جعة الزنجبيل الطبيعية أيضًا على ما يكفي من الزنجبيل لتهدئة اضطراب المعدة.

ومع ذلك، فإن الجرعات الكبيرة من الزنجبيل قد تسبب آثارًا جانبية، مثل الغازات وحرقة المعدة وعسر الهضم وعدم الراحة في البطن..

4. النظام الغذائي الشقي

قد يوصي الأطباء بنظام الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص (BRAT) للأشخاص الذين يعانون من الإسهال، وقد تساعد الأطعمة في تخفيف الإسهال.

وبما أن هذه الأطعمة لطيفة، فإنها لا تحتوي على مواد تهيج المعدة أو الحلق أو الأمعاء لذلك، يمكن لهذا النظام الغذائي تهدئة تهيج الأنسجة الناتج عن الأحماض الموجودة في القيء.

وتحتوي العديد من الأطعمة الموجودة في نظام BRAT أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكن أن تحل محل تلك التي يفقدها الشخص بسبب الإسهال والقيء.

5. تجنب التدخين وشرب الكحول

قد يؤدي التدخين والكحول إلى عسر الهضم وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

ويؤدي الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ويقلل من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل السرطان.

6. تجنب الأطعمة صعبة الهضم

تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة التالية قد تزيد من خطر عسر الهضم:

الأطعمة الدهنية أو الحمضية

منتجات القمح

الفواكه وعصائر الفاكهة مثل البطيخ

طعام حار

الأطعمة الدهنية

قد يساعد تجنب الأطعمة التي يصعب هضمها على تخفيف آلام المعدة وتقليل الانزعاج والألم بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد الأطعمة سهلة الهضم، مثل الفواكه والخضروات، في تعزيز نظام غذائي متوازن ومغذي.

7. صودا الخبز

يقترح بعض المتخصصين في الرعاية الصحية أن صودا الخبز يمكن أن تساعد في تخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم عن طريق تقليل حموضة المعدة.

في حين أن هذا العلاج المنزلي قد يساعد في علاج اضطراب المعدة، إلا أنه قد لا يكون طعمه لطيفًا بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي استهلاك الكثير من صودا الخبز إلى:

التنفس الضحل أو البطيء

أرتعاش العضلات

تشنجات عضلية

إسهال

القيء

التهيج

8. التين

يحتوي التين على مواد تعمل كملينات لتخفيف الإمساك وتشجيع حركات الأمعاء الصحية ويحتوي التين أيضًا على مركبات قد تساعد في تخفيف عسر الهضم.

9. عصير الصبار

قد يساعد الصبار في تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي والتهاب القولون، على الرغم من أن الأدلة على هذه الفوائد ضئيلة وتحتاج إلى مزيد من البحث.

10. الريحان

يحتوي الريحان على مواد قد تقلل الغازات، وتحتوي أوراقها أيضًا على مستويات عالية من حمض اللينوليك، الذي له خصائص مضادة للالتهابات.

الريحان، فيتو

11. عرق السوس

قد تساعد المنتجات التي تحتوي على جذر عرق السوس في تخفيف أعراض الجهاز الهضمي ومع ذلك، فإن الخبراء غير متأكدين من دور عرق السوس في هذه المنتجات.

ويمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يحاول شرب شاي جذر عرق السوس عدة مرات يوميًا حتى تتحسن الأعراض.

12. الأرز

قد يكون الأرز العادي مفيدًا لأولئك الذين يعانون من آلام في المعدة بسبب متلازمة القولون العصبي، إلى جانب الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة منخفضة من FODMAP.

يعد الأرز أيضًا جزءًا من نظام BRAT الغذائي الذي قد يوصي به الأطباء.