الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

استدرجته سيدة، مصرع سائق توك توك على يد 4 أشخاص بشبين القناطر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مقتل سائق توك توك على يد تشكيل عصابي يتزعمه أحمد. ر المعروف بـ بشلة، بعد أن استدرجته إحدى السيدات بحجة توصيلها، لإحدى المناطق المحددة لارتكاب الجريمة، وعندما وصل إلى منطقة الحادث أطلق بشلة عيارا ناريًا من فرد خرطوش أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

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مصرع طالب وإصابة والده ونجل خالته في مشاجرة بالخصوص

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مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورد بلاغ، بإصابة سائق بطلق خرطوش وفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

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على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، بشلة وسيدة و4 آخرين ومتهم هارب، وبعد ارتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى.

وقد كشفت التحريات الأولية أن المتهم الأول يدعى أحمد.ر 24 سنة وشهرته بشلة اشترك مع سيدة لاستدراج السائق وآخرين في تنفيذ الواقعة لسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وبعد ارتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى.

وتابعت التحريات، أن السيدة طلبت من المجني عليه توصيلها لأحد المقابر لقراءة الفاتحة على روح أحد أقاربها، وخلال السير في طريقه فوجئ بأن المتهمين يعترضونه وتعدى عليه المتهم بشلة على النحو السابق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية اللواء نبيل سليم شبين القناطر قليوب مشاجرة بالقليوبية مركز شرطة شبين القناطر مركز شبين القناطر

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